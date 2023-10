È “LANGUORE” il secondo album di IBISCO

Attendevamo con impazienza le nuove mosse di IBISCO, uno dei cantautori italiani preferiti qui a Kalporz.

Siamo dunque molto contenti dell’annuncio di “LANGUORE“, il secondo disco in studio dell’artista emiliano in uscita il 20 ottobre per V4V Records/Virgin Music LAS Italy/Universal Music Italia. Questa release arriva dopo il debut album “NOWHERE EMILIA” e la pubblicazione dell’espansione “NOWHERE EMILIA /DARKSIDE EMILIA” che il cantautore ha presentato live nei miglior club e festival della penisola.

Se “NOWHERE EMILIA” era un disco su spazio, luoghi e non luoghi, secondo il comunicato “LANGUORE” è un disco sui morsi del tempo, sui passati interrotti, sul recupero, ma anche sul senso di vuoto causato dalla difficoltà di ripercorrere, trattenere e dare consistenza all’esperienza. Un album di canzoni per fare pace con i demoni del tempo“.

Se “LANGUORE” sarà sulla scia del singolo “Albanera”, ciò vorrà dire di essere di fronte a un IBISCO più maturo, per certi versi nel solco delle migliori cose degli Afterhours. Coproduce Marco Bertoni, con la stessa passione dei tempi dei Confusional Quartet e della scena alternativa bolognese degli anni 70.

Sono state annunciate anche le due date di anteprima di LANGUORE, l’11 novembre al Covo di Bologna e il 5 dicembre in Santeria Toscana 31 a Milano, le prime due occasioni per poter vedere IBISCO full band e ascoltare tutte le tracce del nuovo disco.

ANTEPRIMA TOUR:

11 novembre – COVO CLUB – Bologna

5 dicembre – SANTERIA TOSCANA 31 – Milano



Prevendite attive

Bologna: https://link.dice.fm/I31854fd4ba7

Milano: www.ticketone.it/artist/ibisco



CREDITI

Scritto da Filippo Giglio

Prodotto da Ibisco e Marco Bertoni

Mix: Marco Bertoni

Master: Giovanni Versari

Copertina: Giovanni Bonassi

Foto: Silvia Violante Rouge

