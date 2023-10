Andrea Lazlo De Simone non si ferma

Esce oggi in streaming la colonna sonora del film “Le Règne Animal”, di Andrea Laszlo De Simone, diventato in questi anni un artista di culto non solo in Italia, ma anche in Francia. Il film di Thomas Cailley è stato presentato durante l’apertura dell’ultimo Festival di Cannes.



Andrea, dopo aver registrato personalmente la musica, ha scritto gli arrangiamenti per una piccola orchestra di archi, strumenti a fiato e voci.

L’artista italiano aveva annunciato sulla pagina Facebook, il 19 agosto 2021, che sentiva il bisogno di fermarsi a tempo indeterminato, per dedicarsi alla famiglia e ai due figli piccoli. Si era capito che il “fermo” era soprattutto dalla musica dal vivo, ma la pubblicazione di questa colonna sonora dimostra che la sospensione non è sul fare musica. Era uscito anche un singolo nel 2022, “I nostri giorni”, ma il cantautore aveva precisato che era una canzone scritta 3 anni prima per cui non si capiva se era un “recupero” oppure la prosecuzione del suo progetto musicale.