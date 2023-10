[Anteprima] “Lighter”, il nuovo video dei Weekend Martyr

Hai presente il video di “More Than Words” degli Extreme? Ecco, il video di “Lighter”, il nuovo singolo dei Weekend Martyr, che oggi presentiamo in anteprima, parte da lì per condurci da qualche altra parte. Dove, di preciso? Non è molto facile rispondere. Con questo primo estratto dal terzo disco “Gastrin”, in arrivo il prossimo gennaio, il trio livornese vuole intraprendere un viaggio in avanscoperta di territori sonori finora solo parzialmente esplorati: non solo la psichedelia e il glam che hanno contraddistinto i loro primi due album, ma anche il post-punk e l’alt-rock anni ’90.

Qui sotto il video di “Lighter”, realizzato da Giacomo Laser e Giulia Del Piero. L’album “Gastrin” è stato registrato, prodotto e mixato da Marco Fasolo (Jennifer Gentle, I Hate My Village) presso Big Tree Studio, masterizzato da Riccardo Zamboni e uscirà ad inizio 2024 con Gigia Booking e Cruel Records.