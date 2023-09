Bad Gyal: “Lavorare con Karol G mi ha insegnato l’umiltà”

Un nome che risuona nel genere latin urban è quello di Bad Gyal. Originaria di Barcellona, ha iniziato la sua carriera sette anni fa producendo la propria musica e girando video musicali con il suo telefono. Oggi artisti come Karol G, Tokisha, Young Miko e Myke Towers collaborano con lei e il risultato sono brani come Kármika, Mi Lova e il remix di Chulo.

Ricordate il tormentone TikTok del 2020 “Por ahí se dice que soy un bom bom”? Ebbene, quella è Bad Gyal. Quella con le unghie di gel infinite, le parrucche biondo platino e gli abiti dell’anno 2000.

Abbiamo parlato con lei delle sue collaborazioni con artisti latini, del suo prossimo album “La Joia” e del perché pensava che Chulo non sarebbe stato un successo. Ecco la conversazione.

AQ: Tra gli artisti con cui ha collaborato ci sono Rema, Busy Signal e altri del genere dancehall. Recentemente ha collaborato con Tokisha, Young Miko, Karol G e ora Myke Towers. Com’è stato il riavvicinamento con gli artisti latini?

BG: Molto bene. È stato un momento molto bello per me, perché è qualcosa che volevo accadesse fin dall’inizio della mia carriera. Per esempio, seguo Tokischa dal 2017, da quando ha iniziato, ed ero davvero entusiasta di poter fare il remix con lei e Young Miko. Sono anche un fan di Myke Towers da quando ha iniziato a fare successi qui in Spagna. Karol G è straordinaria in tutto quello che sta facendo e che le piace la mia musica, che vuole contare su di me. È un momento molto bello che aspettavo da tempo e credo sia anche il risultato di aver pubblicato per molti anni molte canzoni che sono piaciute laggiù e che forse il grande pubblico non conosceva così bene, ma era da qualche anno che tutti gli artisti mi contattavano. Ora, dopo questa cordialità, è il momento di agire o collaborare, di fare le cose per bene.

AQ: Con Karol G il pubblico colombiano ha iniziato a conoscerti e in un’intervista prima dei Latin American Music Awards hai detto che lavorando con lei hai imparato l’umiltà. Cosa mantiene umile Bad Gyal in 7 anni di carriera?

BG: Non si sa mai cosa può succedere. Voglio dire, un giorno puoi fare un volo per ventimila persone e il giorno dopo puoi andare in un posto ed è vuoto. Cioè, un giorno puoi andare in un posto in cui non hai ancora lavorato, in cui non ti conoscono ancora, o puoi pubblicare una canzone in cui hai messo molto entusiasmo e non funziona bene. C’è sempre qualcosa che può accadere, che può farti cambiare idea. E poi, questo è un lavoro molto umano e l’umiltà è sempre apprezzata. Si è sempre grati di incontrare persone che si vedono con i piedi per terra, molto più di quelle che si vedono in aria. Queste due cose, direi, ti fanno sempre ricordare dove devi essere e incontrare una persona come Karol, che è una superstar mondiale, e vedere come tratta tutti ti fa imparare molto.

AQ: Nei tuoi concerti, quando canti “Flow 2000” il verso “Ho vestito il Flow 200” lo cambi in “Ora sembrano tutti Flow 2000” Perché?

BG: È un argomento di cui non parlo molto. Lo tengo per me più che altro per le canzoni. Sono un po’ “appuntita”. Non so come si chiami in Colombia, ma qui è come se li tirassi in ballo di tanto in tanto, no? Ricordo quando avevo Twitter. Ho fatto bene a chiuderlo perché non riuscivo a smettere di lanciare il fuoco, quindi ora conservo quella sensazione, quel cazzeggio, più per le canzoni.

Nella musica ci sono molte persone molto più innovative di me, ma in termini di estetica, di visual, di riferimenti alla moda, sento di essere una persona che, almeno nel mio Paese, ha lasciato un po’ il segno. Per esempio, sono stata una delle prime persone a vestirsi con l’estetica dosmilera, ho fatto una canzone che si chiamava così in un momento in cui nessuno la conosceva bene o non era molto popolare. Quindi, in questo senso, mi sono considerato un po’ un portabandiera del boom. Ci sono persone qui in Spagna che dicono “Questo look è molto flow 2000”, non so, come se fosse già un’espressione.

AQ: Alla fine di quest’anno pubblicherete l’album “La Joia”, l’ultimo risale al 2021, perché questo ha richiesto così tanto tempo?

BG: In realtà ho realizzato la base delle canzoni in tre, quattro settimane a Miami, ma ho lavorato con molti produttori diversi e mi mancavano anche tutti i featuring, quindi il processo ha richiesto un po’ più di tempo. L’album nasce anche in un modo speciale che non voglio rivelare, che ha richiesto un sacco di arrangiamenti di produzione, un sacco di dedizione, di fare cose e disfarle, rivederle, quindi è stato un lungo processo di pensare, fare, rifare, conto su una persona, non conto sull’altra, questo produttore deve mandarmi questo o quello, ma anche perché cerco sempre il risultato più completo e voglio dare il meglio.

AQ: Parliamo di Chulo, come è nata questa canzone?

BG: Beh, come faccio sempre, fluendo nel beat, quando sento un beat che mi piace e questo era un prrrrrrrrr, era pazzesco. È un beat di Mag, uno dei produttori con cui ho potuto lavorare e imparare di più. È un ragazzo che fa qualsiasi suono molto bene e fa suonare tutto come se fosse Chulo. Voglio dire, non si mette a fare qualcosa se non suona bene. Era l’atmosfera che mi dava quel beat, l’atmosfera di cazzimma, la danza, l’oscurità, la discoteca. Chulo è una parola che ha significati diversi nei vari Paesi, ma qui, in Spagna, è quell’atteggiamento di “Cosa? Tu cosa, io cosa? Io vado forte”, quindi è questo che mi ha trasmesso quel giorno. Ero in studio con Mag, uno dei miei migliori amici, ed è stato molto organico, quello che mi è venuto in mente in quel momento. Quel pomeriggio ho realizzato Chulo e un’altra canzone.

AQ: Mentre la realizzavi, pensavi che quella canzone sarebbe diventata un successo?

BG: Non a questo livello. La vedevo troppo cupa, troppo cruda, troppo, troppo, troppo, capisci? Quindi è davvero bello tutto quello che sta succedendo.

Bad Gyal è una degli artisti presenti nella line-up del Primavera Sound di Bogotà il 9 e 10 dicembre.

(Angie Quiroz)

Shock è il più importante media digitale colombiano specializzato in musica e cultura pop. Per più di 25 anni ha seguito la musica locale in Colombia, dai suoni più alternativi al lato b del mainstream. Le ragioni della collaborazione tra Kalporz e Shock le puoi trovare qui.