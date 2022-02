Inizia una collaborazione con Shock, il più grande media digitale pop colombiano

Se conoscete Kalporz sapete che ci piace l’apertura mentale, sia a quanto non sia prettamente musicale ma abbia un afflato in ogni caso artistico e culturale, sia riguardo alla musica proveniente da tutte le parti del Mondo.

Kalporz è onorata di annunciare il suo terzo “corrispondente” musicale dal globo, che è davvero speciale: Shock è il più grande media digitale colombiano (oltre 700.000 followers su Facebook) specializzato in musica e cultura pop. Per più di 25 anni ha seguito la musica locale in Colombia, dai suoni più alternativi al lato b del mainstream.

Mensilmente dunque Kalporz pubblicherà un articolo di Shock, e viceversa, sulla scia della collaborazione proficua già in essere con le altre due webzine musicali con cui collaboriamo, ovvero il sito scozzese Monolith Cocktail e quello brasiliano Scream & Yell.

In particolare Shock è interessato a una finestra sulla musica italiana ed europea, che Kalporz selezionerà con cura.

Da domani inizieremo ad ospitare i contenuti di Shock.co, che sono molto intelligenti e pop.

(Paolo Bardelli)