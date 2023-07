Ad agosto “Rock in the Village” a Pellegrino Parmense

Kalporz è lieta di essere media partner della seconda edizione del festival “Rock in the village 2023”, organizzato dal Comune di Pellegrino Parmense in collaborazione con Esplora Aps, il contributo della Fondazione Cariparma e il patrocinio della Regione Emilia Romagna, si terrà nella consueta sede presso l’ostello San Francesco di Via Roma 33.

Il festival nasce per iniziativa del sindaco Alberto Canepari, riprendendo e trasformando un’idea passata di Lorenzo Dalfi Tanzi e Pilar Mazzaschi e ha l’obiettivo di rilanciare l’interesse verso il paese dell’appennino parmense attraverso eventi in grado di richiamare un pubblico eterogeneo, interessato alla qualità della proposta e all’ambiente circostante, volendo sempre più legare il piccolo borgo al mondo artistico e culturale. Il paese di Pellegrino è immerso nella natura dell’appennino tra Parma e Piacenza e offre interessanti percorsi storici e naturalistici, oltre a prodotti tipici autoctoni d’eccellenza di rinomata importanza.

La prima serata sarà dedicata soprattutto ma non solo alla musica e agli artisti che appartengono alla storia della musica italiana, mentre la seconda vedrà nel pomeriggio incontri e presentazioni di libri, materiale di case discografiche indipendenti e alla sera i concerti di artisti emergenti e indipendenti.

Questo il programma:

Venerdì 11 agosto, dalle 20.30 nell’anfiteatro dell’ostello: Màdrega feat. Flavio Ferri, a seguire Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo con Simone Stefanini per rievocare i Litfiba dei primi anni. In chiusura, la giovane e talentuosa Talea.

Sabato 12 agosto, dalle 16 nel giardino dell’ostello: Gianni Maroccolo presenta il “Maroccolario”, il libro che raccoglie tutte le sue incisioni in studio; a seguire, incontri e presentazioni con gli artisti del festival e altre sorprese. Dalle 19 nell’anfiteatro: live con Onda Rosa Emergente (Milena Mingotti, Anna Luppi e Emoji of Soul, in collaborazione col MEI di Faenza), Campi (presentazione dell’album “Un ballo di altalene” prodotto da Trasporti Eccezionali) e chiusura con i Gazebo Penguins (To Loose La Track e Garrincha Dischi).

Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito.

Informazioni e aggiornamenti sulle pagine social “RockInTheVillage”.

Pellegrino Parmense si raggiunge facilmente in poco più di 20 minuti dal casello dell’autostrada di Fornovo, proseguendo in direzione Varano de’ Melegari/Varsi. Alla rotonda in prossimità del castello di Varano, girare a destra seguendo le indicazioni e continuare fino all’arrivo in paese.

Da Fidenza prendere per Salsomaggiore, prima di Salsomaggiore a Ponteghiara si svolta per Scipione, si prosegue superando il castello di Vigoleno tenendo i cartelli Pellegrino P.se.

MANGIARE

Ristorante Bar “Lago Blu” – Ristorante “Le ginestre Pighouse” – Bar Pizzeria Osteria “La Vecchia Caserma” – Bar Sport – Ristorante La Baita – Bar Appennino

DORMIRE

Ostello di San Francesco – Ristorante “Le ginestre Pighouse” – Ristorante Bar “Lago Blu”