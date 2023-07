“You Knew” è il nuovo singolo di Róisín Murphy, il quarto tratto dal disco in arrivo

Come vi avevamo già anticipato su queste pagine, Róisín Murphy pubblicherà il nuovo lavoro Hit Parade, prodotto da DJ Koze, l’8 settembre su Ninja Tune. I singoli estratti fino a due giorni fa erano stati tre, tutti di alto livello: “CooCool” a marzo, “The Universe” a maggio e “Fader” a giugno, ciascuno accompagnato da un lyric video e l’ultima delle tre anche da un videoclip vero e proprio. Ora ad aggiungersi a questi è “You Knew”, anch’essa accompagnata da un lyric video. “You Knew”, lunga ben sette minuti, è un nuovo, appassionante viaggio nell’idea di elettronica e di pop music di Murphy, un collage di idee, pulsioni e riferimenti profondo e magistralmente orchestrato. Di “You Knew” sono stati pubblicate differenti versioni oltre a quella integrale: si possono ascoltare un remix di Payfone, un remix di Eli Escobar e una versione editata del brano originale di tre minuti.

Hit Parade conterrà tredici brani e avrà un artwork curato da Beth Frey e da Bráulio Amado. Murphy è attualmente in tournée in Europa e sarà poi negli Stati Uniti per alcuni show a fine settembre e a inizio ottobre.