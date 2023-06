Niia viaggia spedita verso il nuovo album

Niia, la cantautrice e multistrumentista di base a Los Angeles, rilascia l’ultimo singolo estratto da “Bobby Deerfield” che uscirà il 23 Giugno 2023. “Alfa Romeo” parla di come Niia venga a patti con la relazione col proprio padre e di come si sia presa cura di se stessa. Il videoclip simboleggia tutto questo: l’artista è inseguita da diversi tipi di figura paterna e, alla fine, le sconfigge.

Ispirato dall’omonimo film del 1974 – poco apprezzato dalla critica – interpretato da Al Pacino e ambientato nel mondo della Formula 1, “Bobby Deerfield” è un disco cupo e introspettivo che rappresenta una sorprendente catarsi sui temi del retaggio familiare, dell’attaccamento e del perdono. Una vera evoluzione sonora resa possibile da Jonathan Wilson (Angel Olsen, Father John Misty). Dopo aver partecipato alla proiezione del film organizzata da Pacino alla fine del 2021, Niia è caduta in una sorta di tunnel ignoto, una situazione mai provata prima: si è calata infatti pienamente in quel mondo – il simbolismo delle auto, della morte e del prendersi rischi – affascinata dalla mitologia messa in scena nella pellicola. Il disco è stato scritto immaginando se stessa come la bellissima e disturbata figlia di Bobby Deerfield con un coltello a serramanico al posto del cuore, proprio nel periodo in cui Niia stava ricostruendo la relazione ormai logora col proprio padre.

Niia ha ottenuto più di 20 milioni di streaming sulle piattaforme digitali – includendo anche collaborazioni con Jazmine Sullivan, Laura Lee dei Khruangbin e Jorja Smith – ed ha ottenuto consenso e apprezzamenti da diversi media come il New York Times, Pitchfork, The Guardian.