L’agenda dei Live della settimana (#27, 2023)

Ricordiamo anche il concerto reunion di domenica 2 Luglio degli Elio E Le Storie Tese.

Lunedì 26 Giugno – INTERPOL, OGR, Torino

I newyorkesi Interpol tornano in Italia dopo cinque anni di assenza: il concerto all’OGR rientra nel tour mondiale che segue l’uscita del settimo album, “The Other Side of Make-Believe”, pubblicato a luglio 2020 e prodotto da Flood e Alan Moulder (Nine Inch Nails, Depeche Mode). L’album ha ricevuto ottime recensioni dalla critica internazionale e mostra una nuova maturità artistica della band. Oltre a ripercorrere i grandi successi, gli Interpol presenteranno dal vivo i brani del loro ultimo lavoro, in cui le chitarre di Daniel Kessler si fanno più ariose, le percussioni di Samuel Fogarino più sofisticate e la voce di Paul Banks più emotiva. Un disco che esprime l’essenza e le qualità di ogni membro della band, frutto di una profonda sintonia e collaborazione tra loro. Biglietti a questo link.

Mercoledì 28 Giugno – THE DARTS, Fermento In Villa, Bologna

The Darts si sono formate nel 2016 con l’obiettivo di fare rumore garage-rock tutto al femminile, vedere il mondo e fare un favoloso pigiama party ogni sera. Il primo album, “Me.Ow”, esce l’anno successivo per Dirty Water Records e permette loro di andare in tour con grandi band come gli australiani The Living End e i The Longshot di Billie Joe Armstrong senza mai fermarsi. Tra i fan lo scrittore Stephen King, gli attori Drew Carey e Fred Armisen e le leggende del punk Jello Biafra e Blag Dahlia, che a volte salgono sul palco con loro. Portano in Italia il terzo album, “Snake Oil“, uscito per la Alternative Tentacles dello stesso Biafra, e oltre a Bologna (ingresso gratuito) si esibiranno lunedì 26 all’Anfiteatro Romano di Terni, martedì 27 all’Ultravox di Firenze, giovedì 29 all’Hana-Bi di Marina di Ravenna e venerdì 30 a Salsomaggiore Terme (PR).

Giovedì 29 Giugno – JETHRO TULL, Castello Tramontano, Matera

I Jethro Tull nascono a Blackpool nel 1967 per volontà del polistrumentista scozzese Ian Anderson: la formazione prende il nome dal pioniere della moderna agricoltura, l’agronomo Jethro Tull (1674-1741). Dopo un esordio all’insegna del blues, i Jethro Tull hanno sperimentato vari generi: dal folk rock all’hard rock, dal prog alla musica classica, vendendo 60 milioni di album in tutto il mondo. Un’occasione di vederli a prezzo “calmierato”. Biglietti a questo link.

Venerdì 30 Giugno – THE BUG + GIANT SWAN, Labirinto della Masone, Fontanellato (PR)

(Labyrinth Original Sound Track) è il festival di arte e musica elettronica nel Labirinto della Masone, inaugurato nel 2015 e a oggi il più grande al mondo, dentro un parco di sette ettari composto da 200.000 piante di bambù, frutto delle visioni di Franco Maria Ricci. LOST celebra le espressioni contemporanee tramite un’accurata selezione di artisti italiani e internazionali, dando vita agli aspetti esoterici e sconosciuti di questo spazio unico in tre giorni così suddivisi: Venerdì 30 Giugno: Giant Swan (UK) dj set – Heith (IT) live A/V – Lucinda Chua (UK) live – The Bug featuring Flowdan (UK) live – Yousuke Yukimatsu (JP) dj set; Sabato 1 Luglio: Abadir & Hogir (TR/EG) live – Aïsha Devi (CH) live – Alto Fuero (BE) live – Daniela Lalita (PE/US) live – Doon Kanda (JP/CA) dj set A/V – Gabber Eleganza (IT) dj set – Gabber Modus Operandi (ID) live – Hatis Noit (JP) live –Lyra Pramuk (US) special ambient performance – Malibu (FR) live – ML Buch (DK) live – Reptilian Expo (IT) dj set – Slim Soldedad (BR) dj set – Spiritual Sauna (IT) dj set – Vica Pacheco (MX) live; Domenica 2 Luglio: Aitch (IT) dj set – Dinamarca (SE/CL) dj set – Dj Python (US) dj set – Francesca Heart (IT) live – Loke Rahbek & Frederik Valentin (DK) live – Vipra (IT) dj set – VISIO (IT) live – Voice Actor (UK) live. Biglietti in prevendita qua.

Venerdì 30 Giugno – THE JIM JONES ALL STARS + SHANNON AND THE CLAMS, Parco Mazzini, Salsomaggiore Terme (PR)

Ventinovesima edizione per il Festival Beat! Un programma su quattro giorni ricchissimo che sintetizziamo così: Giovedì 29 Giugno a Parco Mazzini (ingresso libero) CUT (Italy) + The MIDNIGHT KINGS (Italy); Venerdi 30 Giugno a Parco Mazzini (ingresso 25 euro) HUMAN TOYS (Fr-USA) + BREANNA BARBARA (USA) + The DARTS (USA) + JIM JONES ALL STARS (UK): La leggenda Jim Jones, dopo aver fatto la storia con Thee Hypnotics e avar calcato il palco del Festival con la Jim Jones Revue, torna a Salsomaggiore con la sua creatura più recente. Le premesse sono quelle di sempre: rock’n’roll abrasivo, soul, Detroit e garage a profusione. Sabato 1 Luglio a Parco Mazzini (ingresso 25 euro) ANIMAUX FORMIDABLES (Italy) + GRINGO STAR (USA) + YONIC XOUTH (Italy) + SHANNON and the CLAMS (USA): californiani, da anni al centro dell’attenzione dei garage maniacs, nonostante la loro proposta sia tutt’altro che filologica. Spaziano dal punk al rockabilly, dal boogie al doo wop, ma sempre e comunque con un talento che ha pochi eguali. Domenica 2 Luglio the LU SILVER String Band(Italy) Free Entry

Sabato 1 Luglio – THE BLACK KEYS + LIAM GALLAGHER, Ippodromo Snai, Milano

Due co-headliners d’eccezione: i Black Keys, il duo dell’Ohio formato da Dan Auerbach (voce, chitarra) e Patrick Carney (batteria) che ha conquistato sei vittorie ai Grammy Awards e che porterà l’ultimo album “Dropout Boogie” (2022), e Liam Gallagher, portabandiera del britpop nel mondo con all’attivo già tre dischi da solista, aperti da Nothing But Thieves per una giornata all’insegna della grande musica rock. Domenica sarà la volta dei Red Hot Chili Peppers. Biglietti su Ticketone.