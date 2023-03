Il 3 marzo è il #BeckDay!

Qui a Kalporz ormai con cadenza annuale dedichiamo un giorno intero ad un artista: vorremmo farlo più spesso, ma la preparazione è davvero importante, tra scrittura di contenuti mancanti e re-impaginazione di quelli già pubblicati.

Questa volta ci concentreremo sulla carriera di Beck, un cantautore per cui è bello ripercorrere tutte le fasi della sua vita artistica proprio per il suo essere camaleontico, il che farà sì che non ci annoieremo.

Tra l’altro proprio mentre eravamo intenti a preparare il #day, Beck in persona ci ha deliziato con l’uscita del suo nuovo singolo, “Thinking About You”, quasi che se lo sentisse. Scherziamo, ovviamente.

Questo venerdì dunque largo alle recensioni di tutti gli album, fotogallery, live report e articoli speciali sul menestrello losangelino.

Anche voi potrete postare sui social i vostri ricordi speciali che hanno a che fare con Beck usando l’hashtag #beckday

Segnatevi sul calendario venerdì 3 marzo 2023: quel giorno non ci si interessa delle nuove uscite, perché ci basta Beck con il suo il Beck Day!

(Paolo Bardelli)

