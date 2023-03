Kendrick Lamar all’Arena di Verona in data unica

Kendrick Lamar torna in Italia a soli dodici mesi dal suo memorabile show al Milano Summer Festival di San Siro (leggi il nostro report) e questa volta la venue sarà una cornice mozzafiato.

Vivo Concerti lo riporta infatti all’Arena di Verona, lunedì 17 luglio 2023 per An Evening with Kendrick Lamar, una data evento esclusiva per l’Italia nel corso del tour dei festival europei del rapper di Compton. I biglietti sono in vendita dalle 16 del 28 febbraio sul sito di Vivo Concerti e dalle 10 di domenica 5 marzo saranno acquistabili in tutti i punti vendita autorizzati.