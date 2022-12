Monica Mazzoli Awards 2022

Un anno fa scrivevo di essermi «rifugiata nell’acquisto e ascolto di dischi. Mercatini, fiere e negozi di dischi». A dodici mesi di distanza la situazione non è cambiata: non potrei vivere senza il disco fisico (molto di più di un oggetto). So bene che i negozi di dischi potrebbero sparire da un giorno all’altro ma sono una sognatrice e mi piace toccare con mano la musica che ascolto. C’è, per fortuna, chi resiste e addirittura compie l’atto rivoluzionario di aprirne uno, penso ai nuovi negozi di dischi che ho visitato quest’anno: Rebel Rebel (ex Disco New) di Bolzano e Logout Records di Firenze (la mia città).

Sulla sinistra, un collage di foto/ricordi: il ritrovo livornese del programma radiofonico The Magic Sugarcube (a cui collaboro da anni con piacere, una piccola famiglia); l’ingresso di Logout Records, la foto post-concerto con Ben Lamar Gay, uno degli artisti in circolazione che stimo di più; io a un mercatino vintage su Lungarno Colombo a Firenze.

Top 10 Dischi

1. Bill Orcutt – Music For Four Guitars

2. The Plastik Beatniks – All Those Streets I Must Find Cities For

3. Kadef Abgi – Diva Of Deva Loka

4. Oren Ambarchi/Johan Berthling/Andreas Werliin – Ghosted

5. Afrorack – Afrorack

6. СОЮЗ (Soyuz) – Force of the Wind

7. Winged Wheel – No Island

8. Tha Retail Simps – Reverberant Scratch: 9 Shots in tha Dark

9. Eric Chenaux – Say Laura

10. Lee Baggett – Anyway

Top 5 EP

1. Fievel Is Glauque – Aérodynes

2. JPEGMAFIA – OFFLINE!

3. Lifeguard – Crowd Can Talk

4 . Michael Beach – Michael Beach 2022 EP

5. No Knuckle – No Knuckle

Altri Dischi

In ordine sparso e divisi per macro-categorie (solo per non fare un listone troppo

caotico):

Experimental

Kali Malone – Living Torch

Anna Butterss – Activities

Anadol – Felecita

Bitchin Bajas – Bajascillators

Roméo Poirier – Living Room

Mabe Fratti – Se Ve Desde Aquí

Heith – X, wheel

Marina Herlop – Pripyat

Caterina Barbieri – Spirit Exit

Emeka Ogboh – 6​°​30​’​33​.​372​”​N 3​°​22​’​0​.​66​”​E

Léonore Boulanger & Jean-Daniel Botta – Un li​è​vre était un tr​è​s cher baiser

Post-Punk, Kraut, Psych-Rock, Math Rock

EXEK – Advertise Here

Horse Lords – Comradely Objects

Société Etrange – Chance

Peace de Résistance – Bits and Pieces

Oneida – Success

Jazz

Anteloper – Pink Dolphins

Brandon Seabrook – In The Swarm

Kham Meslien – Fant​ô​mes​.​.​. Futurs

I AM – Beyond

Sarathy Korwar – Kalak

Makaya McCraven – In These Times

Mali Obomsawin – Sweet Tooth

Suoni dal Brasile

Bala Desejo – SIM SIM SIM

Tim Bernardes – Mil Coisas Invisíveis

Bruno Berle – No Reino Dos Afetos

Sessa – Estrela Acesa

Africa calling

Imarhan – Aboogi

Etran de L’Aïr – Agadez

Territori di confine (i non catalogabili in un genere)

Alabaster DePlume – GOLD

Ellen Arkbro & Johan Graden – I get along without you very well

Ellis Swan – 3am

Solah – Ballades

Deniz Cuylan – Rings of Juniper

Moor Mother – Jazz Codes

Lucrecia Dalt – ¡Ay!

Messa – Close

Soul

Lee Fields – Sentimental Fool

Kaina – It Was A Home

Folk

Aoife Nessa Frances – Protector

Upupayāma – The Golden Pond

Bill Callahan – Ytilaer

Širom – The Liquified Throne Of Simplicity

Silvia Tarozzi & Deborah Walker – Canti di guerra, di lavoro e d​’amore

Percorsi pop

M Ross Perkins – E Pluribus M Ross

Michael Rault – Michael Rault

Drugdealer – Hiding in Plain Sight

Papercuts – Past Life Regression

Hip Hop

billy woods – Aethiope

billy woods x Messiah Musik – Church

Little Simz – NO THANK YOU

Danger Mouse & Black Thought – Cheat Codes

Wu-Lu – Loggerhead

Power Pop, Jangle Pop

Uni Boys – Do It All Next Week

Mick Trouble – It’s Mick Trouble’s Second LP

More Kicks – Punch Drunk

Live Album

Jeff Parker – Mondays at the Enfield Tennis Academy

Colonne Sonore

Misha Panfilov – Sierra

Top 3 Compilation/Ristampe

1. Maxine Funke – Pieces Of Driftwood

2. Charles Stepney – Step on Step

3. Joyce – Natureza

The Sound of 2022

Un concerto

Ben Lamar Gay Ensemble, Firenze, Sala Vanni, 11/11/2022

«Lamar Gay è una sorta di sciamano musicale perché media tra l’umanità del ritmo (il suono quasi mantrico delle campane, la ricerca del contatto fisico con il palco) e la spiritualità delle tradizioni, quella afro-americana e brasiliana, filtrata dall’elettronica» (report completo)

Un Libro

Holdenaccio – Elliott Smith. Going Nowhere

Elliott Smith vive. I disegni del fumettista e illustratore tarantino Holdenaccio raccontano la storia del cantautore e musicista americano. (come avevo scritto nella Top 7 della Settimana – #15, 2022)