La Top 7 della settimana (#51, 2022)

Le ultime notizie della settimana natalizia, pubblicate il giorno dell’antivigilia. È vero che Maria di Nazaret partorì in una grotta “al freddo e al gelo” ma anche cercare notizie vere e proprie dal panorama musicale a fine dicembre non è stata proprio una passeggiata, eh.

7. Un saluto a Martin Duffy



Ci ha lasciato questo martedì Martin Duffy, tastierista britannico dei Primal Scream e dei Felt. Ha collaborato durante la sua lunga carriera con i The Charlatans e i Chemical Brothers fra i tanti.

6. Nuovo album ‘ipnagogico’ per Martina Bertoni



La violoncellista sperimentale Martina Bertoni ha annunciato questa settimana “Hypnagogia”, un nuovo progetto in uscita a breve per l’etichetta discografica berlinese Karlrecords. Come si evince dal titolo, il disco è ispirato al contatto liminale fra sonno e veglia esplorando i meandri del subconscio.

5. Settimana di cover per Yo La Tengo



È da un po’ di anni che gli Yo La Tengo decidono di esibirsi in giro per l’America per celebrare il periodo festivo dedicato all’Hannukah tramite quelli che chiamano, appunto, Hannukah shows. La scorsa domenica li abbiamo visti sul palco con alcuni membri dei Lambchop e dei Pavement, mentre questo martedì è toccato a Corin Tucker dei Sleater-Kinney, Gina Burch dei Raincoats e Vicki Peterson dei Bangles.

4. Umbria darkfolk



La musicista umbra Vespertina ritorna con “Umber Sessions”, un ep di cover che spaziano dalla musica pop al folk mediterraneo, mix perfetto per festeggiare il solstizio d’inverno.



Avevamo proprio bisogno di un’altra cover alt di Toxic di Britney Spears? Forse sì.

3. Billie Eilish nei cinema italiani per “Billie Eilish – Live at the 02”



Billie Eilish porterà il suo primo film-concerto nelle sale di tutto il mondo per un solo giorno, venerdì 27 gennaio. Il concerto all’02 Arena di Londra è stato ripreso da Sam Wench in 4K e porterà gli spettatori nel vivo del Happier Than Ever Tour.

2. Post-punk rosa intenso



Decisive Pink è il nome del nuovo progetto della musicista russa Kate NV in collaborazione con Angel Deradoorian, cantautrice californiana che forse alcuni di voi ricorderanno per “Find The Sun”, il suo sophmore album uscito un paio di anni fa per Anti-. “Haffmilch Holiday” è il loro primo brano, una traccia che sulla scia degli ultimi singoli pubblicati da Kate NV per promuovere il suo quarto album “Wow” si base quasi interamente sull’utilizzo giocondo dei sintetizzatori.

1. Siouxsie Sioux ritorna sul palco per la prima volta in dieci anni

Siouxsie Sioux non ha bisogno di introduzioni, proprio per questo si può concedere un live ogni dieci anni. La leggenda post-punk (Siouxie and the Banshees, The Creatures) si esibirà nel luglio 2023 al celebre Latitude Festival di Suffolk, in Inghilterra, come headliner al BBC Sounds Stage.

(Viviana D’Alessandro)