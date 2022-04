La Top 7 della Settimana (#15, 2022)

7. “Concrete over Water” dei Jockstrap: un eden pop visivo e sonoro

I londinesi Jockstrap (Georgia Ellery e Taylor Skye) se ne escono con un nuovo brano e video: “Concrete over Water”. Sei minuti e mezzo sognanti, celestiali. Parola di Ellery: “ “Concrete Over Water” è stato scritta in una notte d’estate del 2019 in un appartamento a Farringdon, sopra un pub e linea ferroviaria. Il posto ronzava quando i treni passavano sotto. Il video è nato dai temi celesti della canzone. Eddie ed io abbiamo creato i personaggi (Moongirl, Voyager, Magma Boy, ecc.) per esplorare i sentimenti di meraviglia, ispirazione e ricerca di risposte, per riflettere ciò che la canzone rappresenta per me”. Il video è diretto dal duo e da Eddie the Wheel. I Jockstrap, tra l’altro, saranno al C2C.

6. Nuovo (e ultimo) album in arrivo per i Kikagaku Moyo

I Kikagaku Moyo hanno annunciato di prendersi un pausa, indefinita per ora. Pubblicheranno il loro quinto e ultimo album, “Kumoyo Island” il 6 maggio. “Cardboard Pile” è il brano che anticipa l’uscita del disco.

5. “Camille’s Daughter”, nuovo brano per keiyaA

Di keiyaA vi avevamo parlato nella nostra rubrica mensile Scoutcloud quand’era uscito “Forever, Ya Girl” a marzo 2020. A due anni dal disco di debutto l’artista ha – finalmente – pubblicato del nuovo materiale: il brano “Camille’s Daughter”. Il pezzo fa parte della compilation “Touching Bass presents: Soon Come”.

4. Il ricordo di Chris Bailey (The Saints) da parte di Lindy Morrison (The Go-Betweens)

Sulle pagine del Sydney Morning Herald Lindy Morrison (The Go-Betweens) ricorda, sotto forma di confessione, Chris Bailey dei Saints. Un estratto: “To hear The Saints’ songs that sang of the despair in Brisbane under the oppressive Bjelke-Petersen regime, a government that stifled dissent and art, was uplifting. Brisbane (Security City) spoke to all of us musicians”.

3. La Cumbia Rebajada nella compilation “Saturno 2000 – La Rebajada de Los Sonideros 1962​-​1983”

La Analog Africa dedica una compilation, “Saturno 2000 – La Rebajada de Los Sonideros 1962​-​1983”, alla cumbia rebajada. Pubblicata su CD e vinile il 15 aprile 2022.

2. Teaser di “Crimes of the Future”, nuovo film di David Cronenberg

Ritorno alle origini, al body horror: il teaser di “Crimes of the Future” di David Cronenberg, in concorso a Cannes 2022 (17 – 28 maggio), sorprende e incuriosce.

1. “Going Nowhere” di Holdenaccio, graphic novel dedicata a Elliott Smith

Elliott Smith vive. I disegni del fumettista e illustratore tarantino Holdenaccio raccontano la storia del cantautore e musicista americano. “Questa è la storia di un uomo che non voleva le luci della ribalta e di come si è perso tra le ombre. Questa è la storia di Elliott Smith, la leggenda moderna di un cantautore raccontata sottovoce”, si legge nella retrocopertina. “Going Nowhere” è uscito per Bao Publishing il 14 aprile.