Ben Lamar Gay Ensemble, Firenze, Sala Vanni, 11/11/2022

Tra spazio e tempo, muoversi musicalmente tra questi due concetti significa vagare tra il sentire esterno dei posti vissuti mentre si fa musica o si suona e il sentire interno delle anime sonore che un artista abbraccia, ha abbracciato e/o continua ad abbracciare nel corso degli anni: l’11 novembre, in concerto a Firenze, Ben Lamar Gay – polistrumentista jazz di Chicago ospite della rassegna A Jazz Supreme di Musicus Concentus – si è mosso tra spazio e tempo, e la Sala Vanni, oltre ad aprirsi nel chiostro e cortile seicentesco del convento di Santa Maria del Carmine, è diventato un luogo ancora più ampio ed indefinito, in cui hanno trovato ragione d’essere le vibrazioni futuribili sprigionate sul palco dall’ensemble del musicista chicagoano. Lamar Gay è una sorta di sciamano musicale perché media tra l’umanità del ritmo (il suono quasi mantrico delle campane, la ricerca del contatto fisico con il palco) e la spiritualità delle tradizioni, quella afro-americana e brasiliana, filtrata dall’elettronica: Lamar Gay, insieme a Edinho Gerber (chitarra), Matt Davis (susafono), Tommaso Moretti (batteria – con cui ha recentemente realizzato una lunga composizione suddivisa in undici brani raccolti nel disco di recente pubblicazione “Certain Reveries”), guarda al passato suonando nel futuro.

(Monica Mazzoli)