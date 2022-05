Esce “Deathfame” di Quelle Chris

Quelle Chris, nome d’arte di Gavin Christopher Tennille, pubblica oggi Deathfame, che segue a due anni di distanza Innocent Country 2, disco collaborativo con Chris Keys. In precedenza, nel 2019, era uscito firmato dal solo Chris Guns, mentre Everything’s Fine, con la collaborazione di Jean Grae, risale al 2018. Deathfame esce via Mello Music Group.

Nato nello stato di New York ma da tempo attivo a Detroit, in Michigan, Chris è un rapper e un producer affermatosi ormai da più di dieci anni sulla scena musicale internazionale, quando, all’inizio della sua carriera, firmò alcuni brani presenti nei primi album del rapper Danny Brown. Caratterizzato, come tutti i lavori di Chris, da una tagliente satira politica, Deathfame si configura come l’ennesimo viaggio attraverso brani dalla produzione e dalla composizione estremamente curate e dalle sonorità variegate, nelle quali il producer e compositore mostra tutta la sua abilità ed esperienza sia nel proseguire il percorso che i suoi precedenti lavori hanno tracciato sia nello sperimentare qualcosa senza mai allontanarsi dal fertile terreno del rap. Prima dell’uscita dell’album erano stati diffusi i brani “Alive Ain’t Always Living” e “So Tired You Can’t Stop Dreaming” con il featuring di Navy Blue.