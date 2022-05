Esce oggi il terzo album dei Porridge Radio

Esce oggi Waterslide, Diving Board, Ladder to the Sky dei Porridge Radio. Si tratta del terzo disco in studio del gruppo di Brighton, che segue a due anni di distanza l’ottimo Every Bad. Anche questo lavoro, come il precedente, esce per la Secretely Canadian. Il debut del gruppo risale, invece, al 2016.

Il primo singolo che aveva anticipato l’uscita di questo nuovo lavoro è stato “Back to the Radio”, pubblicato a febbraio e accompagnato da un video. Ad aprile è arrivato poi “The Tip”, anch’esso accompagnato da un video. A inizio maggio è stata diffusa anche “End of Last Year” e anche di questo singolo è stato condiviso il videoclip.

La band è attualmente in tour nel Regno Unito, sarà in Europa in estate (con due concerti in Italia, a Soliera e a Siena, in luglio), poi negli Stati Uniti in settembre e in ottobre e di nuovo nel Regno Unito e in Europa in ottobre e in novembre, con tappe italiane a Milano e a Bologna.