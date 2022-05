Nuovo album per Grant-Lee Phillips, “All That You Can Dream”

All That You Can Dream è l’undicesimo album del cantautore ex leader dei Grant Lee Buffalo Grant-Lee Phillips, attivo sin dagli Anni Novanta, il cui esordio solita risale al 2000 con Ladies’ Love Oracle, mentre la band di cui era perno e fondatore si sciolse nel 1999. Il nuovo lavoro esce per la Yep Rock.

Nel settembre del 2020 Phillips aveva pubblicato Lightning, Show Us Your Stuff, il suo decimo album solista, sempre per la Yep Rock. Alcuni brani del nuovo disco sono in parte ispirati al violento assalto a Capitol Hill del 06/01/2021 che colpì molto l’autore. Altri pezzi si inseriscono in direzioni simili, con riflessioni socio-culturali pregnanti e sincere: uno di questi intreccia la questione dell’immigrazione negli States e il terribile trattamento che viene riservato a molti di coloro che entrano nel paese. Tra le undici composizioni presenti nel disco vi è anche un brano che rimanda al tragico incendio di Notre Dame de Paris e non manca una personalissima e toccante lettera d’amore a sua figlia. Due mesi fa era stato condiviso il singolo, accompagnato da un video, “Remember This”.