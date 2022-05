Carlo Monni forever, una due giorni busker a Firenze

Il 19 maggio 2013 ci lasciava Carlo Monni, indimenticato attore e poeta molto amato a Firenze, ma non solo, e proprio a Firenze questo weekend lo si ricorderà. Ci saranno la tombola e la ruota di Montespertoli (in palio biglietti per i prossimi concerti), golosità della tradizione toscana, atmosfere ruspanti e soprattutto musica e spettacoli di artisti di strada, con tanti eventi per i più piccoli.

Un fine settimana come sarebbe piaciuto a Carlo Monni, a cui è dedicato lo Stradevarie Busker Festival in programma sabato 21 e domenica 22 maggio a Ultravox Firenze, lo spazio estivo del Parco delle Cascine, a Firenze, accanto all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale.

Tutto a ingresso libero, dalle 11 fino a tarda sera. In scena, tra gli altri, Silvia Diomelli con le sue marionette a filo che incantano i bambini, le acrobazie di Mojitoclown, i palloncini pazzi del Giulivo Baloon e decine di busker con i loro piccoli/grandi show.

Per la musica, imperdibili i concerti della Nuova Pippolese, l’orchestrina a plettro più fiorentina che c’è (sab 21 alle 21,30) e dei Quarto Podere, che con il loro rock/folk agricolo chiuderanno il sipario dello Stradevarie Festival (dom 22 alle 21,30). E ancora, il Mississippi blues dei Foneno e dei BlueswoodS, il banjo di Fabrizio Bezzini, le canzonette reinventate da Ciro Pappadà e Alessandro Giobbi, il jazz dell’Happy Quartet, lo swing dei Citofoni e, sul grande schermo, spezzoni e film del grande, indimenticato, Monni.

Per dirla con le parole del poeta, “Basta co ‘i ricreativo. Principia ad avviare i’ curturale”. O il contrario, ovvio.

E inoltre aperitivi e drink d’autore, sapori dall’India, hamburger doc, pizza al naturale e altre delizie.

Nell’ambito dell’Estate Fiorentina promossa dal Comune di Firenze.

Stradevarie Busker Festival

Carlo Monni forever

Sabato 21 e domenica 22 maggio 2022 dalle ore 11 – ingresso libero

Ultravox Firenze – Prato delle Cornacchie – Parco delle Cascine – Firenze

Orari

Aperto tutte le sere dalle ore 18 (salvo diversa indicazione)

Ultravox Firenze

Da maggio a settembre 2022

Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale

Parco delle Cascine – Firenze

Informazioni

www.ultravoxfirenze.it