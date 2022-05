“Avrah KaDabra”, in première il nuovo video dei Big Cream

I Big Cream vanno avanti come spaccassasi, e ci si avvicina alla pubblicazione di “Hanging”, il terzo album della band bolognese, in uscita per WWNBB e More Letters Records il prossimo 27 maggio. Dopo “Shopping List” è la volta di Avrah KaDabra, che Kalporz ha il piacere di ospitare in anteprima, canzone e video.

La canzone possiede un’apparenza dura e impetuosa e si diverte e intrecciare una storia piuttosto misteriosa: «Avrah KaDabra è stato uno dei primi brani del nuovo disco su cui abbiamo iniziato a lavorare. Il testo, scritto in un momento in cui eravamo in fissa con l’esoterismo, è volutamente criptico, anche se il tema della codardia e dell’accettazione acritica del proprio destino, che pervade tutto il disco, emerge in maniera abbastanza chiara».

I versi di Avrah KaDabra presentano un lunga sequela di immagini evocative che lasciano all’ascoltatore la più completa libertà di interpretazione. La chiave è nello stesso titolo, una forma arcaica del proverbiale “abracadabra” che si può tradurre con “Io creerò come parlo”.

«Ci siamo divertiti a disseminare nel testo citazioni di pellicole che toccano, anche tangenzialmente, temi esoterici, pescando dall’dei primi del Novecento, da film iconici della storia del cinema (in più di un verso ci sono richiami a Det Sjunde Inseglet), dai lungometraggi sperimentali di Kenneth Anger e da registi contemporanei come Aster e Eggers.

A livello musicale, la fonte di ispirazione maggiore sono stati i, in particolare eravamo rimasti moto colpiti da come nel Consolation EP la band di Detroit avesse fuso efficacemente la ritmicità delcon la spigolosità delle chitarre del noise rock di casa(da sempre uno dei punti di riferimento per la nostra musica)».

Il video animato di Avrah KaDabra è stato realizzato da Monia Mazzanti (@diavolodellatasmonia), che si è anche occupata del dipinto della copertina dell’album Hanging, e Alice Bartolini (@ecciuuu).

Avrah Kadabra è stata registrata tra l’autunno 2020 e la primavera del 2021 al VDSS Studio e al Vacuum Recording Studio, rispettivamente da Filippo Strang ed Enrico Baraldi.

I Big Cream sono: Riccardo Pantalone, chitarra / Roberto Andrés Lantadilla, chitarra / Jacopo Finelli, sax e cori / Matteo Veggetti, basso e voce / Nicolò Ruggeri, batteria

