Il nuovo album dei Fontaines D.C., “Skinty Fia”, esce oggi

Il terzo album della band post-punk irlandese Fontaines D.C. si intitola Skinty Fia ed esce oggi per la Partisan. Si tratta del terzo album del gruppo ed è prodotto e mixato da Dan Carey, che ha lavorato anche con i Franz Ferdinand e gli Hot Chip, e segue a distanza di due anni A Hero’s Death, uscito nel luglio del 2020.

Qualche giorno fa il gruppo ha diffuso un quarto estratto dal disco, “Roman Holiday”, di cui è stato pubblicato anche un videoclip. La title track “Skinty Fia” era stata diffusa un mese fa, terzo singolo anticipazione dell’album dopo “Jackie Down the Line” e “I Love You”. Di recente Gian Chatten, cantante del complesso, ha chiacchierato dell’album e anche di questo brano con Rolling Stone, parlando di «mutation and doom and inevitability and all these things that I felt were congruous to my idea of Irishness abroad». Di “Skinty Fia” è stato condiviso anche un bel videoclip, come anche dei due singoli precedenti.

Il suono cupo e tagliente e l’energia ribelle e contagiosa della band, marchi di fabbrica sin dal disco di debutto, caratterizzano anche questa nuova, solida prova discografica. I Fontaines D.C. hanno da poco iniziato un lungo tour che è partito con alcune date europee, proseguirà con una serie di show nordamericani iniziata proprio ieri, continuerà anche in estate, giungendo in Italia a giugno (a Bologna, a Milano e a Padova), e andrà avanti ulteriormente in autunno, prima in US e poi in UK.