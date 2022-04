A Maggio arrivano finalmente i Mogwai

Le date del tour italiano dei Mogwai, originariamente previste a gennaio, stanno finalmente arrivando a Maggio.

La band post-rock scozzese capitanata da Stuart Braithwaite arriverà in Italia a Maggio per tre appuntamenti per presentare il loro decimo lavoro “As The Love Continues” che li ha portati alla prima posizione della Official UK Album Charts: il 9 all’Atlantico Live! di Roma, il 10 al Fabrique di Milano e l’11 al Vox Club di Nonantola (Modena).

LE NUOVE DATE

09 MAGGIO 2022- ROMA – ATLANTICO LIVE!

10 MAGGIO 2022 MILANO – FABRIQUE

11 MAGGIO 2022 NONANTOLA (MODENA) – VOX CLUB

POSTO UNICO: € 30,00 + diritti di prevendita

I BIGLIETTI GIA’ ACQUISTATI RESTANO VALIDI PER LE NUOVE DATE

BIGLIETTI IN VENDITA SU TICKETMASTER, TICKETONE E VIVATICKET

Per Info e prenotazioni posti riservati ai diversamente abili inviare mail a Studio’s Programmazione Spettacoli studios@studiosonline.it Tel 059454772 dalle ore 10.00 alle ore 13.00