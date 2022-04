“Everything Was Beautiful” è il nuovo album degli Spiritualized

Tornano gli Spiritualized con Everything Was Beautiful, nono album in studio della versatile band britannica, out via Double Six e Fat Possum. Nel 2018 gli Spiritualized avevano pubblicato il loro ottavo lavoro in studio, And Nothing Hurt, che arrivava sei anni dopo Sweet Heart Sweet Light, uscito nel 2012. La storica band space rock fondata da Jason Pierce degli Spacemen 3, che negli anni ha subito diversi cambiamenti nella line-up, ha pubblicato il suo eccezionale album di debutto, Lazer Guided Melodies, nel 1992, di cui è uscita una ristampa proprio lo scorso anno. È nel 1997 che il gruppo pubblica il celebrato capolavoro Ladies and Gentlemen We Are Floating in Space.

Everything Was Beautiful è stato anticipato da alcuni singoli, tra cui la opener “Always Together with You”, originariamente diffusa come demo nel 2014, accompagnata anche da un affascinante video. In riferimento ai mesi più duri della pandemia e al relativo isolamento che essa ha implicato Pierce ha dichiarato: «I felt like I’d been in training for this my whole life». Una «beautiful solitude», per Pierce, che ha portato poi alla pubblicazione di questo nuovo lavoro, benché il mix del disco sembrasse non essere mai quello giusto. Alla fine un mix soddisfacente è stato trovato. Anche questo nuovo lavoro dà vita a uno psych-pop e space-rock estremamente levigato e maturo, nel quale nessun dettaglio è lasciato al caso.