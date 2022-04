La Top 7 della Settimana (#16/2022)

7. I King Gizzard non se ne stanno mai con le mani in mano

6. Felpa, alla ricerca delle geometrie perfette

5. Alexa Melo impersonifica i Portishead

4. Incognita Smile

3. Nicolás y los fumadores, la migliore sorpresa dell’anno

2. L’ultima stagione di “Better Call Saul”

1. Fontaines D.C., tutto se ne va

La settimana dopo Pasqua ci porta un sacco di nuovi album importanti, tra cui quello che ci accompagnerà, nelle discussioni, per diverso tempo. Per noi di Kalporz, in realtà, non c’è nulla da discutere: i Fontaines D.C. sono una delle voci più autorevoli della loro generazione, se non “la” voce per antonomasia. Ma andiamo in ordine.” è il 20esimo (!!!) album della band australiana, il secondo di quest’anno (il precedente è “Made in Timeland“), e ci porta come sempre dritti dritti nel caleidoscopico mondo della band più prolifica del pianeta: psichedelia, folk, rock tirato, prog, e – nel suo mondo– sembra sempre che stia per materializzarsi qualcuno della Compagnia dell’Anello. InstancabiliL’album diuscito lo scorso anno,, e che qui a Kalporz abbiamo avuto l’onore di ospitare l’anteprima, è qualcosa di sublime. Da quella bellezza è estratto il video reggianissimo girato in bici lungo l’Esagono (è la forma del centro storico di Reggio Emilia) diCome vedete, si sta parlando sempre di una roba di geometria.Nelll’ultimo mese abbiamo riscontrato l’exploit dei, che non sono piaciuti al sottoscritto su disco ma che invece hanno eseguito un live di tutto rispetto , secondo Alessio. Ecco,– cantautrice losangelina eclettica e che qui a Kalporz seguiamo da vicino – questa volta ad esempio va sulle stesse tracce che seguono i King Hannah quando guardano ai Portishead, ma lo fa con maggior gusto sonoro contemporaneo.Io non capisco perché Thom e Jonny devono suonare neglise poi fanno canzoni come i “vecchi” Radiohead:rimane tra un pezzo di “The Bends”, “One” degli U2 e una ballad cinematografica. Non so cosa aspettarmi dall’album: “A Light for Attracting Attention”, che uscirà il 13 maggio, contiene tredici canzoni ed è prodotto e mixato da Nigel Godrich e masterizzato da Bob Ludwig. Oltre alla band, hanno partecipato gli archi della London Contemporary Orchestra e una sezione di ottoni jazz. Mah, è un progetto che non comprendo fino in fondo (aveva senso una roba post punk come “You will Never Work In Television Again”, poi non ho capito la strada diversificata degli altri brani). Vedremo. Il problema è che The Smile fanno fatica ad emozionarmi, e questa è un’enorme questione.Per il sottoscritto è la migliore sorpresa dell’anno: “dei colombiani Nicolás y los fumadores è un bellissimo disco polleggiato, filtrato da luci di sbieco, a tratti notturno, e ringrazio– il nostro corrispondente colombiano – per avermelo fatto scoprire. Questa settimana la band ha pubblicato il video diin cui gira su una Renault degli anni ’80 fino ad arrivare a uno strano party.Subito ho fatto fatica a tornare sul pezzo, e mi sono riletto un po’ di storyboard della 5a stagione: le prime due puntate dell’ultima season disono state rilasciate lunedì, e ci si è subito immersi nella fuga di Nacho, nello spaesamento di Lalo, nell’incattivirsi di Kim che non sappiamo dove ci porterà (per lei, assente in “Breaking Bad” i cui fatti si svolgono temporalmente dopo). Tra tutti,si muove ormai un po’ a casaccio, portato dalla corrente, e si sa che non è mai buona cosa.Non capisco chi non possa convenire che isono tra i migliori cantori di una generazione spaesata che si trova a vedere tutto che se ne va, senza averlo afferrato. Gone is the day, gone is the night, gone is the dayè un disco stratificato da vivere appieno, ci torneremo su in sede di recensione.(Paolo Bardelli)