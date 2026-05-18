Primavera Sound, la nostra intervista a Elena Barreras e Camila Anino di Primavera Pro

Primavera Pro, istituito in occasione dell’edizione 2010 del festival è presto diventato un’istituzione del Primavera Sound e del Primavera a la Ciutat, ovvero la programmazione parallela degli eventi che si svolgono nel centro di Barcelona nel corso della settimana del festival (che si tiene la prima settimana di giugno).

Per chi non sapesse di cosa parliamo, Primavera Pro, ospitato dallo splendido Centre de Cultura Contemporània de Barcelona ai più noto come CCCB nel cuore del leggendario quartiere del Raval è lo spazio di networking, incontro ed eventi collaterali, dedicato a tutte le persone presenti a Barcelona perché impegnate a vario titolo nell’ecosistema dell’industria musicale. Oltre a panel, workshop, talk e altri tipi di appuntamenti, Primavera Pro vuol dire anche decine e decine di showcase (gratuiti e aperti anche a chi non è provvisto di abbonamento) con act emergenti da ogni parte del mondo, anche da nazioni e aree un tempo sottorappresentate dai festival più importanti. Così può capitare di imbattersi, come nel 2018, in novità molto succose quali i Fontaines DC allora in rappresentanza dell’Irlanda, destinati di lì a pochi anni a conquistare uno dei due palchi maggiori del Primavera Sound. Così come può capitare di conoscere persone da ogni parte del mondo in una situazione rilassata e festaiola con pochi eguali, anche grazie alla location e al contesto urbano in cui è stata edificata.

Anche quest’anno la programmazione è davvero ricchissima di appuntamenti da non perdere. Da mercoledì 3 a venerdì 5 giugno. Saranno affrontati temi quali la nuova economia musicale e il ruolo delle identità culturali; la composizione musicale come scambio tra culture; le nuove forme di relazione tra artisti e pubblico; l’esplorazione di nuovi modelli di spettacolo dal vivo; nonché le sfide legate alla gestione dei diritti e alla sincronizzazione in un ecosistema dominato dall’intelligenza artificiale. Questi temi saranno analizzati da professionisti provenienti da aziende chiave del settore quali Sony Music Publishing, Rimas Nation, Mavin Records, Domino Music, AEG Presents e True Panther. Con l’obiettivo di riflettere sul settore insieme ai suoi protagonisti, quest’anno Primavera Pro punta i riflettori su figure che stanno ridefinendo la scena globale, come l’artista e produttrice australiana Ninajirachi, che prenderà parte a una delle sessioni dei Pitchfork Talks insieme al vicedirettore della rivista Jeremy D. Larson per discutere della sua carriera, dell’evoluzione del suo sound e di questioni chiave relative alla musica elettronica e all’EDM. Larson sarà affiancato anche dalla band newyorkese Fcuckers, che ha continuato a crescere dopo aver fatto irruzione sulla scena della musica elettronica nel 2023. Il programma approfondirà inoltre l’evoluzione dei formati live, utilizzando il fenomeno Bad Bunny come punto di riferimento. Per aiutare a comprendere questa pietra miliare, l’evento includerà un incontro con Alejandro Pabon (Rimas Nation), una delle figure chiave dietro la storica residenza dell’artista a Porto Rico (gli accrediti e i pass di Primavera Pro sono ancora disponibili sul sito ufficiale come il programma completo di tutti gli eventi).



Di questo, ma anche della storia e di aneddoti legati a Primavera Pro abbiamo parlato con la direttrice Elena Barreras e la responsabile programmazione e partnership Camila Anino.

Elena Barreras guida Primavera Pro dal 2022 ma ne è parte attiva dal 2010 quando era entrata nel team come coordinatrice. Con venticinque anni di esperienza nella gestione e produzione di progetti culturali e musicali, ha lavorato per l’Institut Ramon Llull, ente dedicato alla promozione internazionale della lingua e della cultura catalana, collaborato con l’etichetta-collettivo Producciones Doradas oltre a occuparsi di sound design e aver suonato con le band Arponera e Tu Madre.

Camila Anino, già consulente per Lollapalooza, piattaforme di streaming musicale e altre società, seleziona artisti emergenti da tutto il mondo per esibirsi agli showcase di Primavera Pro, che fanno parte del programma Primavera a la Ciutat, gestisce le partnership nazionali e internazionali con i principali attori B2B e B2C ed è responsabile dell’ideazione e della curatela dell’intero programma di contenuti della conferenza. Camila vanta oltre nove anni di esperienza nel settore musicale, avendo lavorato in diversi ambiti, La sua esperienza spazia dal booking, al marketing e alla strategia dei contenuti, alle partnership con i marchi e allo sviluppo commerciale.

Innanzitutto complimenti. Perché lo staff di Primavera Pro rappresenta una piacevole eccezione, essendo composto interamente da donne. Considerando che il “gender gap” nell’industria musicale è spesso oggetto di discussione – con molti festival che organizzano tavole rotonde sull’argomento – nell’ecosistema della music industry a tutti i livelli si è spesso ben lontani dal colmare questo gap. Quante siete? Avete ricoperto altri ruoli all’interno di Primavera Sound prima di occuparvi di Primavera Pro? Raccontateci qualcosa di voi.

Elena Barreras: Apprezziamo molto che l’abbiate notato; non credo che molte persone si rendano conto che il team è composto interamente da donne. Fin dalla sua nascita nel 2010, ci siamo impegnate consapevolmente a costruire un team diversificato, dedito a una visione intersezionale dell’industria musicale, che rifletta la complessità e la diversità presenti nella società in cui viviamo e dia spazio a voci provenienti da contesti diversi.

Camila Anino: È un processo avvenuto in modo piuttosto organico: c’era sicuramente una certa intenzione e affinità dietro, ma la verità è che vogliamo semplicemente lavorare con le persone migliori nel loro campo, e si dà il caso che siano tutte donne. Attualmente siamo in cinque in ufficio, una stage manager e tre persone che lavorano da remoto da Madrid aiutando con gli showcase e la logistica. C’è Elena Barreras, direttrice di Primavera Pro, che porta avanti il progetto sin dal suo inizio. Si potrebbe dire che l’evento sia in un certo senso il suo “bambino”: lo ha visto nei momenti migliori e in quelli peggiori, lo ha reinventato e, in pratica, lo ha riportato in vita dalle ceneri. Poi c’è Esther Casado, la nostra regina della produzione e della logistica: non troverete nessuno più bravo di lei con i fogli di calcolo di Google o più organizzato di lei. Camila Anino cura sia la programmazione musicale che quella delle conferenze, gestendo al contempo le partnership, il che è un lavoro enorme. Via via che ci si avvicina all’evento, il team si arricchisce di altre figure essenziali. Laia Gabriel entra a far parte del team per aiutare con la produzione e la logistica, mentre Irina Andrade si occupa della comunicazione e delle relazioni con la stampa. Dal punto di vista tecnico, Mar Guerrero gestisce la produzione degli showcase e funge da nostra direttrice di scena durante l’evento. Infine, abbiamo il team di Ulalume con sede a Madrid, che ci aiuta con l’accoglienza e la logistica per tutte le band. Siamo una squadra snella e dedicata, e ci piace che il modo migliore per colmare il divario di genere sia stato semplicemente quello di lasciare che i migliori talenti prendessero il comando.

Elena Barreras: Per noi è importante definire la nostra posizione e il modo in cui interagiamo con il settore attraverso le attività che programmiamo; per raggiungere questo obiettivo, da organizzatrici di Primavera Pro dobbiamo essere consapevoli della responsabilità che comporta la selezione dei relatori e degli artisti che danno forma alla narrazione del programma.

Dal 2009 seguo il Primavera Sound per Kalporz e ho assistito all’evoluzione sia del festival che dell’area Pro sin dalla sua prima edizione (2010). Non è mai facile coinvolgere il pubblico del settore in eventi come conferenze, tavole rotonde e workshop in festival così intensi con orari notturni come il Primavera Sound, eppure ogni anno la risposta è positiva e, soprattutto, l’atmosfera è elettrizzante. È difficile trovare un’atmosfera così amichevole in un festival di queste dimensioni – che non è stato nemmeno progettato per il networking – così perfettamente integrato nel centro della città, dove è possibile combinare divertimento, networking, lavoro e relax, grazie anche a una sede come il CCCB. Come siete riuscite a preservare l’autenticità di Primavera Pro all’interno di un festival che è diventato sempre più grande e popolare tra il grande pubblico (e di conseguenza anche tra i partecipanti al PRO)?

Elena Barreras: Non è facile inserire il vasto programma di Primavera Pro nel contesto del festival; è una sfida che affrontiamo ogni anno. Tuttavia, come hai detto tu, riusciamo sempre a creare un’atmosfera accogliente e rilassata che permette ai professionisti di conoscersi e di entrare in contatto durante la giornata, di scoprire band sul punto di sfondare a livello internazionale e di interagire con i loro team, oltre che di trovare ispirazione ed esperienze arricchenti attraverso le innumerevoli attività in programma. In breve, si creano condizioni molto favorevoli affinché i partecipanti sviluppino le loro reti professionali attraverso discussioni con professionisti provenienti da tutto il mondo, in un contesto insolito: un incontro professionale integrato in un festival su larga scala e pienamente connesso con la città. Si tratta, inoltre, del contesto ideale come preludio al festival per coloro che lavorano o sono interessati all’industria musicale. È proprio questa interazione tra l’industria, la città e il festival a rendere unico il progetto.

Ho visto esibirsi tantissimi artisti interessanti al Primavera Pro, alcuni dei quali si sono fatti un nome ben oltre i confini dei loro paesi d’origine. Penso, ovviamente, ai Fontaines DC o a CMAT, che ora sono gruppi di grande successo. Come sono stati selezionati gli artisti nel corso degli anni? Dipende dal paese? Deve essere molto difficile scegliere, vista la quantità di artisti che potrebbero essere interessati.

Camila Anino: Onestamente, è una scelta difficile. Abbiamo solo pochi slot disponibili e tantissime band che vorremmo inserire in programma. Ci sono molti criteri che influenzano la selezione, ma prima di tutto dobbiamo vedere il potenziale del progetto: deve essere solido sia su disco che dal vivo. Siamo anche molto attenti a garantire la massima diversità possibile in termini di stile musicale, nazionalità e parità di genere. La diversità è un valore profondamente radicato nel nostro team, quindi ci impegniamo al massimo per assicurarci che si rifletta in ogni aspetto. Il nostro processo è incentrato sulla curatela: riceviamo proposte da agenti, manager ed etichette e collaboriamo con partner fidati per diffondere la notizia che stiamo cercando nuovi talenti. È un lavoro impegnativo vagliare tutto, ma è così che troviamo quegli artisti eccezionali che lasciano davvero il segno.

È proprio questa selezione che alla fine plasma l’identità di Primavera Pro. Proprio come per il festival stesso, è la spina dorsale del roster di artisti a definire la nostra identità. Molte delle band che suonano a Primavera Pro si possono vedere negli anni successivi sui palchi principali del PS e in altri eventi in tutto il mondo.



Se dovessi indicare un evento imperdibile dell’edizione 2026 di Primavera Pro di cui siete particolarmente orgogliose per l’impegno dedicato alla sua organizzazione, quale scegliereste? Ci saranno cambiamenti nelle sedi, negli orari o in altri aspetti per l’edizione 2026 di Primavera Pro?

Camila Anino: Siamo decisamente orgogliose dell’edizione di quest’anno. Ci sono così tante band emergenti entusiasmanti in programma, professionisti di alto livello e argomenti interessanti in discussione che oserei dire – se tutto andrà come previsto – che questa sarà un’edizione da ricordare.

La line-up degli showcase ci rende particolarmente orgogliosi quest’anno. Abbiamo artisti come Madra Salach, che sta facendo scalpore ovunque vada, Lauren Auder della scena londinese e YANA con un live set sperimentale e super interessante. Poi c’è GAL GO con il suo progetto personale, Azikazin Magic World che arriva direttamente dalla Corea del Sud, e aLex vs aLex, che si sta prendendo una pausa dal tour con Chet Faker per venire a esibirsi al Primavera Pro. Il programma della conferenza è altrettanto straordinario. Avremo artisti come Ninajirachi e Fcukers che parteciperanno ai Pitchfork Talks, insieme a professionisti di prim’ordine provenienti da etichette come True Panther, Secretly Group, Domino e Warp. Stiamo anche collaborando con Sony Music Publishing – con cui organizziamo ogni anno un songwriting camp durante il festival – che è sempre un momento clou. Oltre ai grandi nomi, ci sono molti interventi che ci toccano direttamente il cuore e rimangono fedeli a ciò che siamo come team; per noi è davvero importante che quelle conversazioni più profonde non vadano perse nel rumore di fondo.

Infine, qual è il vostro ricordo più bello del Primavera Sound e del Primavera Pro? E quali act meno conosciuti consigliereste di non perdersi al Parc del Forum e al Ciutat?

Elena Barreras: Ce ne sono migliaia! Mi vengono in mente: Steve Albini che critica il funzionamento dell’industria musicale; Ian Svenonium che passa un’ora a sistemarsi i capelli nel bagno dell’ufficio di produzione prima di intervistare Viv Albertine; la consegna del Primavera Award a Neneh Cherry; e l’ascolto dell’intervista di Samantha Hudson a John Waters. Alcuni di questi interventi sono disponibili nel nostro archivio online e sul nostro canale YouTube Come artisti Azikazin, Madra, 3L3D3P3, Camille, GAL GO…e come band Hypnosis Therapy (che hanno suonato al Pro l’anno scorso), 2Hollis, Rusowsky, Smerz, Yerai Cortés, Blood Orange.