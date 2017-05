Club To Club: quattro giorni di Kraftwerk

Il Club To Club di Torino ha appena annunciato una news che ha dell’incredibile. Sarà riaperta al pubblico del festival la vecchia venue delle Officine Grandi Riparazioni per quattro giorni di live dei Kraftwerk.

La storica band tedesca eseguirà per intero due album al giorno in ordine di uscita:

Sabato 4 novembre

Autobahn (1974)

Radio-Activity (1975)

Domenica 5 novembre

Trans Europe Express (1977)

The Man-Machine (1978)

Lunedì 6 novembre

Computer World (1981)

Techno Pop (1986)

Martedì 7 novembre

The Mix (1991)

Tour de France (2003)

I biglietti sono in vendita da sabato 13 maggio sul sito delle Officine Grandi Riparazioni che riapriranno ufficialmente al pubblico il 30 settembre.