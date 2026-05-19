Tangients: l’estetica dream pop di “Void”

C’è qualcosa di magnetico in “Void”, il nuovo video dei TANGIENTS, progetto losangelino nato dall’incontro tra Chelsea Hope Ray e Be Hussey. Un immaginario sospeso, dove le ombre del post-punk anni ’80 si dissolvono nella nebbia shoegaze dei ’90 e nel respiro ampio del dream pop, prendendo forma in una visione sonora e visiva immersiva.

“Void” si inserisce nel cuore di Embers, debut-album che ha come riferimenti gli Slowdive, Mazzy Star, Lush e Beach House, con la voce di Chelsea che volteggia e vibra cercando di ispirarsi a Kate Bush.