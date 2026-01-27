Menu

Casino Royale e Bowie segnano il SEEYOUSOUND International Music Film Festival ’26

La 12a edizione di SEEYOUSOUND International Music Film Festival (3 – 8 marzo 2026, Torino) ha preannunciato due appuntamenti importanti che lo segneranno.

       

OPENING NIGHTCasino Royale SUONO/VISIONE/SUONO

In programma martedì 3 marzo alle 20.30 al Cinema Massimo di Torino ci sarà Casino Royale SUONO/VISIONE/SUONOuna produzione originale a quattro mani tra la band e il festival torinese. Una serata evento dedicata ai Casino Royale e ai più recenti lavori cinematografici nati all’interno del collettivo milanese, in cui musica dal vivo e racconto si intrecciano dando forma a un format pensato per la dimensione e l’immaginario della sala cinematografica.

In programma per la serata il film sperimentale Quarantine Scenario (Italia, 60’, 2020) che sarà presentato in una versione rieditata in anteprima per Seeyousound. La genesi del film parte da un’opera collettiva nata durante il lockdown: una colonna sonora senza immagini, creata a partire dal brano Scenario di Casino Royale del progetto Polaris. La musica è stata condivisa tra musicisti in tutto il mondo, trasformandosi in un flusso di istantanee sonore che ognuno ha interpretato a modo suo. Il regista Pepsy Romanoff ha dato forma visiva a queste sonorità, assemblando immagini raccolte in anni di viaggi attraverso continenti, città e scorci di vita quotidiana. Il risultato è un racconto fluido e onirico: un’ora di viaggio collettivo che testimonia connessione, silenzio e respiro in un tempo sospeso.

Insieme, anche Alba ad Ovest (Italia, 39’, 2025) di Frankie Caradonna: un’opera ibrida sviluppata nell’arco di tre anni insieme ai Casino Royale e a Overclock; un viaggio visionario nella Milano contemporanea, che attraversa la notte come un flusso visivo e sonoro e fonde cinema narrativo, documentario, musica e performance in una forma aperta e profondamente immersiva.

La doppia proiezione e la performance live inedita ripercorrono la storia di una band pioniera del crossover nella musica italiana, le cui produzioni sono state un ponte tra sottoculture underground, pop e sperimentazioni elettroniche tra la fine degli anni ’80 e gli anni ’90, e il cui album Sempre più vicini – che ha celebrato il suo 30° anniversario nel 2025 – è considerato una pietra miliare per aver contaminato il pop italiano con elettronica e dub. Seeyousound celebra la storia di questa band, icona di indipendenza artistica, con un evento destinato a restare nella storia dei Casino Royale e del festival. (Biglietti 13,5 € / prevendite dal 21 gennaio alle 10:00 su www.boxol.it/seeyousound).

CLOSING – Bowie: The Final Act di Jonathan Stiasny

Il CLOSING del festival, domenica 8 marzo alle 21.00 al Cinema Massimo, sarà affidato a Bowie: The Final Act di Jonathan Stiasny, presente come ospite in occasione della prima internazionale del film. A dieci anni dalla scomparsa di David Bowie, il documentario si addentra nel cuore di Blackstar, ultimo album e autentico testamento artistico, restituendo il ritratto di un artista radicale fino all’ultimo, capace di trasformare la fine in un gesto creativo definitivo. Il film ripercorre le ultime decadi della carriera di Bowie, scegliendo di mettere in secondo piano i momenti più iconici per concentrarsi su una fase meno celebrata ma profondamente significativa. Tra ricostruzioni d’archivio e testimonianze intime, emergono il live al Glastonbury Festival del 2000 e la genesi di Blackstar, raccontata anche attraverso il ricordo commosso del produttore e storico collaboratore Tony Visconti, che rievoca le sessioni segrete dell’album come il lascito consapevole di un artista lucido davanti alla propria fine, in un intenso dialogo tra passato e presente.

(Biglietti 10 € / prevendite dal 21 gennaio alle 10:00 su www.boxol.it/seeyousound).

Info

SEEYOUSOUND International Music Film Festival

12ª edizione | 3 – 8 marzo 2026 | Torino

   MAKE SOME NOISE  .

OPENING Casino Royale SUONO/VISIONE/SUONO

CLOSING Bowie: The Final Act anteprima internazionale, ospite il regista Jonathan Stiasny

Sono disponibili per l’acquisto gli abbonamenti al festival, in vendita su www.boxol.it/seeyousound

FESTIVAL PASS: 50 €, ridotto 44,00 € include 20 proiezioni (Opening escluso).

FESTIVAL PASS SUPPORTER: 99,00 € include 20 proiezioni (Opening escluso), Tote bag, T-Shirt, Pin e Catalogo.

SEEYOUSOUND International Music Film Festival è organizzato da Associazione Seeyousound con il contributo di Regione Piemonte e Fondazione CRT.

INFO www.seeyousound.orginfo@seeyousound.org, facebook.com/SEEYOUSOUNDinstagram.com/seeyousoundfestival

