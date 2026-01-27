Altın Gün a Sexto ’Nplugged 2026

Gran bel colpo per Sexto ’Nplugged: con l’annuncio della sua 21ª edizione che si svolgerà nella consueta e suggestiva cornice di Piazza Castello a Sesto al Reghena (PN), c’è anche il primo headliner dell’edizione 2026, che è “di peso”, ovvero gli Altın Gün, che si esibiranno il 3 luglio 2026.

Il quintetto psichedelico con base ad Amsterdam torna sulle scene con il suo quinto album, Garip, in uscita il 20 febbraio: un lavoro maturo ed eclettico, nonché un sentito omaggio al cantore del folk turco Neşet Ertaş. Fin dall’esordio nel 2018 con On (osannato fin da subito qui su Kalporz), gli Altın Gün sono stati protagonisti della rinascita contemporanea delle sonorità psichedeliche ispirate alla musica turca, reinterpretando lo spirito dell’Anatolian psych-funk degli anni ’70 di maestri come Barış Manço ed Erkin Koray.

Immerso nel fascino di Sesto al Reghena, uno dei borghi medievali più belli d’Italia, il festival si distingue per un’atmosfera raccolta, elegante e profondamente evocativa. La storica Abbazia di Sesto al Reghena e l’area di Piazza Castello diventano un palcoscenico d’eccezione, dove artisti internazionali e italiani si esibiscono in performance dal forte impatto emotivo, in dialogo costante con la bellezza architettonica e la storia del luogo.

Sesto al Reghena si trova in provincia di Pordenone, territorio che sarà Capitale Italiana della Cultura 2027: un riconoscimento che valorizza una scena culturale vivace e un rapporto profondo con la musica e le arti, espresso anche attraverso eventi di rilievo come Sexto ’Nplugged.



Info tickets: 25 euro+ddp

Prevendite disponibili su Ticketone e Ticketmaster

A line up completata sarà disponibile un abbonamento a tutto il Festival a prezzo agevolato.

Sexto ’Nplugged si prepara così a inaugurare una nuova edizione all’insegna della ricerca musicale, dell’emozione e della bellezza, confermandosi come uno degli appuntamenti più distintivi dell’estate italiana.

Come nelle ultime edizioni, ai concerti di Piazza Castello si affianca il Sexto Lounge, spazio a ingresso libero che accompagna il pubblico prima e dopo gli show con dj set, mostre artistiche, area relax e proposte food & drink.