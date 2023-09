L’agenda dei Live della settimana (#36, 2023)

A Firenze anche Lucio Corsi (sabato 9 all’Ultravox), mentre per gli amanti delle chitarre distorte c’è lo Sblender Fest in provincia di Milano con Menagramo, Lowinsky, L’esperimento del Dr. K.

Lunedì 4 Settembre – CASINO ROYALE + MARTA DEL GRANDI, Castello Sforzesco, Milano

I Casino Royale tornano ad esibirsi dal vivo con uno spettacolo unico: un live denso e libero da ogni catalogazione, un mix generazionale, un racconto in cui verrà ripercorso l’intero universo sonoro che li caratterizza. Con questa nuova formazione composta da veterani e nuove leve (ospite la bravissima Marta Del Grandi) il collettivo di stanza a Milano partirà dai brani tratti dal loro ultimo EP “Polaris” del 2020 per arrangiare i proprio classici in chiave contemporanea. Non è mai un déjà vu, non è mai una celebrazione nostalgica, ma un’immersione nel qui ed ora che dura dal 1987. Prevendite a questo link.

Mercoledì 6 Settembre – ROBERT PLANT, Piazza Dei Signori, Vicenza

Il leggendario frontman dei Led Zeppelin sarà insieme alla cantante Suzi Dian per presentare Saving Grace, con Oli Jefferson (percussioni), Tony Kelsey (mandolino, baritono e chitarre acustiche) e Matt Worley (banjo, chitarre acustiche e baritono, cuatro), ensemble che ha fatto il suo debutto all’inizio del 2019 con una serie di concerti in piccoli locali in Inghilterra, Galles e Irlanda e, successivamente, un trio di date nel Regno Unito a sostegno della Fairport Convention. Le esibizioni intime hanno visto la band attingere da un repertorio di “musica ispirata al paesaggio onirico delle marcie gallesi”, canzoni che abbracciano i diversi gusti e le influenze di Plant, in particolare la sua eterna passione per il folk britannico e americano, gli spiritual e il blues tradizionale, tra cui un numero di amati standard e preferiti di lunga data di Doc Watson, Donovan, Moby Grape. Biglietti disponibili online e nei punti vendita Ticketone: Poltronissima Platinum – € 78,00 + diritti di prevendita; Poltronissima Gold – € 65,00 + diritti di prevendita; Poltronissima – € 50,00 + diritti di prevendita; Poltrona – € 40,00 + diritti di prevendita.

Giovedì 7 Settembre – dEUS, Giardini ExFierale, Montepulciano (SI)

Il Live Rock Festival, evento ecosostenibile nato 27 anni fa, vive grazie al collettivo Piranha con il sostegno di Estra. Tra il 6 e il 10 Settembre (ingresso gratuito!) saluteremo il ritorno in Italia dei dEUS, tra i nostri preferiti di sempre, oltre alla galassia fantastica di Peaches, la ex 99 Posse e splendida solista tra trip-hop e elettronica Meg, o piuttosto le stramberie di Auroro Borealo con in più i bucolici scenari toscani!

Giovedì 7 Settembre – JAMES YORKSTON & NINA PERSSON, Unplugged in Monti, Roma

“Tutto l’album, impreziosito dalla voce cristallina della cantante dei Cardigans, Nina Persson, che aggiunge un tocco pop, solare e ottimista alla inconfondibile (e sempre più elegante) voce del musicista scozzese, Yorkston tenta di rispondere a questa domanda. Dove si nasconde la bellezza? E con chi dovremmo condividerla? […] The Great White Sea Eagle è quella bellezza, sempre schiva, sfuggente, difficile da trovare, e, insieme, è la migliore colonna sonora per scoprirla e farla propria. E’ un trionfo di sensibilità musicale e umana.” Parola dell’amico Francesco Amoroso dalla recensione su Triste Sunset, a descrivere il magnifico lavoro pubblicato dalla Domino nel gennaio scorso. Biglietti per la data romana alla Terrazza Industrie Fluviali a questo link. Il musicista scozzese si esibirà inoltre venerdì 8 al Mengarden di Pesaro, sabato 9 alla Sala Polivalente dell’Oratorio Don Bosco di Marostica (VI) e domenica 10 al Base di Milano.

Sabato 9 Settembre – ARAB STRAP, Cortile del Castello, Ferrara

Dopo le prestigiose anteprime di giugno il Ferrara Sotto Le Stelle, in programma dal 7 al 9 settembre, si arricchisce di un nuovo nome internazionale (e in esclusiva nazionale). Gli Arab Strap celebrano “Philophobia” in versione Undressed, con uno speciale live in duo in occasione del 25esimo anniversario del secondo disco dell’iconica band scozzese, tra i pionieri della fiorente scena musicale nata attorno a Glasgow negli anni ‘90 con Mogwai, Delgados e altri. In apertura Daniela Pes, prevendita attiva su Dice.

Sabato 9 Settembre – MODERAT + NINA KRAVIZ, Parco delle Cascine, Firenze

Come si evince dalla locandina in alto, trattasi di un festival elettronico piuttosto eterogeneo tra maestri del ballo come Paul Kalkbrenner o Loco Dice e live acts di sicuro interesse quali Pongo e Klaus. I biglietti per il Decibel Open Air, rassegna più unica che rara nel suo genere, li trovate su Dice (official partner).

Domenica 10 Settembre – COSTANZA, La Città Amplificata, Scandicci (FI)

Inaugurato nel 2017 quale infrastruttura intermodale innovativa, Villa Costanza è accessibile direttamente dall’Autostrada del Sole dalla quale, essendo capolinea della tramvia, consente di raggiungere in circa mezz’ora il centro di Firenze. Per l’intera giornata questo luogo di passaggio sarà animato da momenti live e registrazioni collocate ad hoc, configurandosi per la prima volta come spazio d’incontro per la scena artistica e la comunità locale, entrambe coinvolte nella riflessione sull’utilizzo futuro dell’installazione. Il programma: L’opera di David Casini si intitola «Solo un pezzo, solo dai» ed è un potente amplificatore da 800 W, collocato dal 2019 in una piccola area a verde del parcheggio scambiatore e raramente utilizzato. Per 12 ore attorno a tale dispositivo e presso gli spazi esterni del vicino bar The Florence Gate si alterneranno suoni e musica, performance, registrazioni e momenti di confronto collettivo. Il palinsesto si avvale del contributo di artiste e artisti, delle realtà del territorio che si sono mostrate interessate al futuro dell’installazione e prevede inoltre l’esecuzione di una playlist creata con il coinvolgimento del pubblico nelle settimane prima dell’evento. A partire dalle ore 10, tracce inedite di Nicola Di Croce e Canedicoda riflettono sulla vitalità di ciò che difficilmente è ascoltato, mettendo in risonanza, con modalità diverse e personali, suoni e presenze animali, naturali e urbani, suggerendo riflessioni inattese attorno alle idee di partecipazione, società, transito, attesa. Alcuni momenti ibridi, ossia composti da suoni registrati e interventi dal vivo, danno valore al corpo e alla presenza fisica: il collettivo Plurale, gli artisti Matteo Mannocci, Francesco Toninelli e Jacopo Buono. Con Radio Papesse ripercorriamo invece Benjamin, il festival di sound art che nel 2019 prese vita nelle pensiline della tramvia fiorentina interrogando i rapporti fra suono e mobilità con i contributi di Alan Dunn, Chloe Despax and Felix Blume, Pietro Michi, Giovanni Corona. Alle ore 15 un forum coinvolge soggetti attivi sul territorio, anche in rappresentanza delle istituzioni locali e degli enti culturali, in una discussione aperta sull’amplificatore e sulla sua valorizzazione. La programmazione si conclude in serata con due live espressivi di poetiche sperimentali e contaminate: quello di Giulio Aldinucci per una rielaborazione in chiave site-specific, per e dentro l’opera di Casini, di alcune composizioni provenienti dagli album più recenti pubblicati presso l’etichetta berlinese Karlrecords (a cura di NUB Project Space) e quello di Ramona Ponzini, collaboratrice tra gli altri di Lee Ranaldo (Sonic Youth), Tom Greenwood (Jackie-O Motherfucker) e il percussionista industrial Z’ev. Il progetto solista consiste in inusuali Dj set contaminati da interazioni vocali e collage sonori. Ingresso gratuito.