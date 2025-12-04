Indi(e)pendenze meets Kalporz – Novembre 2025

#Podcast

Indi(e)pendenze è il format in onda ogni mercoledì alle 22.30 su Radio Icaro Rubicone e ogni sabato alle 12.00 su Neu Radio e dal suo stesso sito disponibile liberamente in podcast (via mixcloud).

Per il mese di novembre 2025 la liaison tra Indi(e)pendenze e Kalporz offre tanti nuovi artisti da scoprire, come i Wombo e Art School Girlfriend, e il ritorno di Lemonheads e Radiohead (disco di inediti i primi, una fortunata tournèe per i secondi). Inoltre C2C, le ristampe di Madonna e Smashing Pumpkins e una chiacchierata tra Matteo e Paolo sul fenomeno dello streaming, argomento sviscerato in “Musica Eterea”.

La tracklist di questa puntata: ci risentiamo a dicembre!

RADIOHEAD – There There (live)

WOMBO – S.T. Tilted

CLIFFORDS – Marsh

THE LEMONHEADS – Cell Phone Blues

THE SMASHING PUMPKINS – Stand Inside Your Love

LADYTRON – Kingdom Undersea

WE ARE SCIENTISTS – Please Don’t Say It

MADONNA – Fighting Spirit

GORILLAZ feat. IDLES – The God Of Lying

NOURISHED BY TIME – Max Potential

ART SCHOOL GIRLFRIEND – The Peaks