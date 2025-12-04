Melody’s Echo Chamber, il nuovo video è “The House That Doesn’t Exist”

La casa che non esiste

Con Melody’s Echo Chamber sembra sempre di ascoltare i primi Tame Impala mischiati con The Postmarks, quell’indie-pop che ti rimane attaccato in gola e, allo stesso tempo, ti fa sognare. Ma non è una critica, anzi.

Prima dell’uscita del suo quarto album in studio, Unclouded (su Domino Records) in programma per domani, Melody’s Echo Chamber ha rilasciato un nuovo brano intitolato The House That Doesn’t Exist.

Il brano nasce dalla sinergia tra Melody e il produttore Sven Wunder: “The House That Doesn’t Exist” trasforma l’impossibile prospettiva di una vita felice nel mondo di oggi in una realtà concreta, evocando un nuovo senso di fede“, ha dichiarato Melody.

Melody’s Echo Chamber – “Unclouded

Album | 5 Dicembre 2025 | Le info

Melody’s Echo Chamber torna con Unclouded, il suo quarto album in studio, in uscita il 5 dicembre 2025. La produzione è affidata a Sven Wunder, maestro svedese del suono, co-produttore dell’album e co-autore di alcune tracce. Accanto a lui, Josefin Runsteen ha arricchito il tutto con le sue soluzioni di archi, che aggiungono un tocco avant-garde ed emotivo.

Per gli strumenti, Melody ha chiamato Dina Ögon’s Daniel Ögen (chitarra) e Love Orsan (basso), che lei stessa descrive come “maestri del groove setoso”, mentre sul fronte batteria c’è Malcolm Catto, collaboratore di peso con Madlib e DJ Shadow e anima pulsante dei The Heliocentrics, che ha dato al disco un ritmo incisivo e moderno. Non poteva mancare Reine Fiske, collaboratore di lunga data, la cui chitarra guida il flusso di molti brani, creando un legame invisibile ma forte tra le tracce.

Nel brano “Daisy” c’è l’apporto di Leon Michels, produttore pluripremiato con esperienza nel lavoro con artisti del calibro di Wu-Tang, The Carters, Norah Jones e Clairo.

L’album è stato mixato da Jens Jungkurth di El Michels Affair.

Photo credit: Diane Sagnier