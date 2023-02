Indi(e)pendenze meets Kalporz – Marco Bachini

#Podcast

Tornano i podcast di Indi(e)pendenze meets Kalporz, una trasmissione a cura di Matteo Maioli in onda su www.neuradio.it ogni sabato dalle 12.00 alle 13.00.

Ospite di oggi è Marco Bachini, ex-collaboratore anche di Vitaminic e Rocklab, con cui parliamo del suo ultimo My2Cents, di Thom Yorke e le sue “incarnazioni”, oltre al ritorno dei Preoccupations in Italia e al suo disco preferito del 2022, “Memoria” dei Thus Love.

In scaletta anche i nuovi lavori di Lil Yachty e Liela Moss, l’ultima release di Sonic Belligeranza (intervistato per #Meeting) e la talentuosa Liv.e, artista cover di Febbraio per Kalporz.

Ogni puntata si recupera in streaming su Radio Casotto.