Best Songs 2025 | Kalporz Awards

Come ogni anno, oltre alla classifica degli album, i nostri Best Albums, i Kalporz Awards si impreziosiscono della chart delle canzoni più belle, quest’anno allargata a 20 canzoni in una splendida Top 20. Scelta difficilissima, lo sapete bene, vista la produzione mastodontica che invade lo streaming. Ma noi ce l’abbiamo fatta, forti di una votazione a doppio turno che dapprima screma e poi raccoglie i kalporziani sulle scelte degli altri kalporziani. Ne è saltato fuori un podio (forse) per la prima volta senza americani né inglesi, e con 10 artisti comuni alla Top album. Ma l’intreccio più importante è che la band che ha vinto gli album piazza (non nei primi posti, a dir la verità) ben 2 brani in quella delle canzoni, ad ulteriore dimostrazione della bontà generale del suo album.

Più sotto trovate la compilation su Spotify con tutte le songs entrate in nomination (in ordine sparso), per 3 ore e 15 minuti di ascolto vario e con la firma di Kalporz.

20. Oruã – Deus-Dará



19. Ethel Cain – Fuck Me Eyes



18. bdrmm – Infinity Peaking



17. Animaru – Mei Semones



16. No Joy – Garbage Dream House



15. aya – off to the ESSO



14. Maruja – Born To Die



13. The Charlatans – We Are Love



12. Geese – Trinidad



11. Geese – 100 Horses



10. Car Seat Headrest – Gethsemane



9. Nourished by Time – Max Potential



8. Turnstile – SOLE



7. Clipse, John Legend, Voices of Fire – The Birds Don’t Sing



6. Wednesday – Elderberry Wine



5. Your New Place – Racing Mount Pleasant



4. Blood Orange – Thinking Clean



3. Smerz – You Got Time and I Got Money



2. Bad Bunny – Baile Inolvidable



1. Rosalía – Berghain

La playlist completa (2h e 45 minuti di bella musica):

