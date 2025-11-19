Menu

Talk To Her, immersione nell’oscuro

Redazione

I Talk To Her hanno pubblicato il loro secondo album, “Pleasure Loss Desire“, per Shyrec/Icy Cold Records in questo novembre 2025.

La band italiana sfoggia un sound molto scuro (e oscuro) oltreché denso, per cui l’esperienza di scendere nei meandri dei loro suoni pesanti, tra elettronica e post-punk, è immersiva. I rimandi più evidenti sono a certi Interpol e Depeche Mode, ma l’impatto evita di concentrarsi sulla derivatività.

A livello di tematiche le liriche affrontano quella del distacco: “in un mondo che non riesce più a rispecchiare ciò che vorremmo essere, il distacco si trasforma in una difesa necessaria, una barriera contro la sofferenza. L’abisso diventa un rifugio che rende insensibili al dolore, ma che nel tempo ci trattiene, rischiando di mutare in una trappola soffocante”, hanno dichiarato.

L’album è stato co-prodotto e registrato da Maurizio Baggio (The Soft Moon, Boy Harsher), e merita certamente l’inserimento nella nostra rubrica #IT-alien, che ospita i progetti italiani che segnaliamo come i più importanti.

‘Pleasure Loss Desire’ Tracklisting

1. Waterfall

2. PLD

3. Dyve

4. Surface

5. No Sound Remains

6. The Half Light

7. Someone Else

8. Another Life

9. In Echoes

10. Silver Waves

www.talktoherband.com

www.instagram.com/talktoherband

www.facebook.com/talktoherband

