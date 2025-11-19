Menu

I King Hannah nel labirinto del Regio

King Hannah – Parma, Teatro Regio, 14 novembre 2025

Un pomeriggio al Regio: l’unica data italiana dei King Hannah al Barezzi Festival

Unica data italiana al Teatro Regio di Parma per i King Hannah, che aprono con un insolito concerto pomeridiano il memorabile weekend di chiusura dell’edizione 2025 del Barezzi Festival, che si conferma anche quest’anno una perla nell’autunno musicale italiano.

Tra venerdì e sabato infatti, oltre alla giovane band di Liverpool (di scena alle 18), saliranno sul palco del Teatro Regio anche Tom Smith degli Editors, Soap & Skin e gli Spiritualized.

Ma torniamo a noi. Hannah Merrick e Craig Whittle, ormai di casa dalle nostre parti, sono alle prese con quest’ultima manciata di date europee di supporto all’ultimo disco “Big Swimmer”, per una serie di concerti in club e teatri più grandi e prestigiosi rispetto a quelli a cui ci avevano abituati.

Tra nuovi teatri e vecchie certezze: quando l’ambizione supera il repertorio

Una scelta, questa di location più ampie, che seppur giustificata da un pubblico in continuo aumento, finisce per penalizzare la resa live e portare alla luce una capacità di tenere il palco, almeno stasera, non sempre all’altezza.

Il set si apre con “Somewhere Near El Paso”, dall’ultimo “Big Swimmer”, ma è solo con “All Being Fine”, e soprattutto con “Crème Brûlée”, primo singolo datato 2020, che si torna a volare alto con la sensazione di trovarsi di fronte ad una delle band più quotate del panorama indie-rock attuale.

Novanta minuti di concerto, in quartetto con basso e batteria, che scorrono tra freddezza ed entusiasmo, maturando l’impressione che la band, complice un repertorio ancora piuttosto esile, non sia ancora in grado di padroneggiare a pieno una location imponente come il Teatro Regio di Parma.

Hannah Merrick e Craig Whittle sono ok, ma il grande salto è ancora lì da conquistare

Tutto funziona come deve funzionare: la voce di Hannah Merrick, le chitarre post rock spigolose e rumorose di Whittle, il pubblico che apprezza, applaude e svaligia il banchetto del merch a fine show, con la band disponibile per quattro chiacchiere e per gli autografi di rito.

Tutto funziona come deve funzionare, ma per il grande salto manca ancora qualcosa.

Cari King Hannah, aspettiamo la prossima puntata.

(Enrico Tallarini)

1a foto di Enrico Tallarini

foto in fondo dell’articolo di Andrea Amadasi, presenti sul Facebook ufficiale del Barezzi Festival

