C2C Festival, le date dell’edizione 2026

Redazione

Siamo reduci dell’ultima edizione da record di C2C Festival, che vi abbiamo raccontato nel report di Piero Merola e attraverso le bellissime foto di Andrea Pagano, ed è già tempo di programmare almeno mentalmente i propri piani per l’edizione numero ventiquattro.
Lo staff del festival di Torino ha appena annunciato che la prossima edizione, la ventiquattresima della sua storia, si terrà da giovedì 29 ottobre a domenica 1° novembre 2026.

Sabato 22 novembre a mezzogiorno verrà messa in vendita su DICE.FM la release super early bird di Passport e Golden Pass per C2C Festival 2026. Il prezzo per coloro che acquisteranno questi speciali abbonamenti è di oltre il 50% inferiore rispetto a quello finale, confermando ancora una volta l’impegno di C2C Festival nel proporre un’esperienza tra le più inclusive e accessibili d’Europa.
C2C Festival registra da quattro anni il sold out, nel 2025 con un mese e mezzo d’anticipo rispetto all’evento. La release è in disponibilità estremamente limitata e comprende entrambe le formule di biglietteria: Passport include tutte le giornate di C2C Festival 2026, ad OGR e Lingotto; Golden Pass garantisce l’accesso agli eventi di venerdì 30 e sabato 31 ottobre al Lingotto.

