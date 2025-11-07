Linecheck, il programma dell’undicesima edizione

Torna per la sua undicesima edizione Linecheck. Sei giornate di concerti, incontri e progetti speciali dal 17 al 22 novembre 2025 tra BASE Milano, l’Auditorium San Fedele e DumBO Bologna — un programma che attraversa generi, linguaggi e nuove geografie sonore .

Tra gli appuntamenti cardine della Milano Music Week, Linecheck si articola su due direttrici complementari: Music Meeting (la sezione diurna per professionistə, curatori, policy maker e intellettuali) e Festival (la programmazione serale dedicata ai live e alle nuove scene internazionali). Le due dimensioni dialogano e si contaminano, creando un ecosistema in cui la musica è motore di pensiero, impatto e visione.

La lineup musicale

Il percorso sonoro di Linecheck esplora nuove coordinate del suono, alternando debutti italiani e progetti internazionali.

17 novembre – Apertura con Lucy Railton e Malibu (Auditorium San Fedele).

– Apertura con e (Auditorium San Fedele). 18 novembre – Rita Payés , Sissi Rada e Tarta Relena (BASE) — tra jazz, polifonia e ricerca elettronica.

– , e (BASE) — tra jazz, polifonia e ricerca elettronica. 19 novembre – BASE Milano: una giornata di sperimentazione e suono immersivo con il progetto europeo SANE – Spatial Audio Network Europe (Bianca Loffreda, Shasha Chen, Pierce Warnecke, Oliv Oliv, Cosmic Bride, urbau, YAAND), la performance Investito di Niño de Elche & Ernesto Artillo (presentata da AC/E – Acción Cultural Española) e Falegnameria Marri per Arezzo Wave.

– BASE Milano: una giornata di sperimentazione e suono immersivo con il progetto europeo (Bianca Loffreda, Shasha Chen, Pierce Warnecke, Oliv Oliv, Cosmic Bride, urbau, YAAND), la performance Investito di (presentata da AC/E – Acción Cultural Española) e per Arezzo Wave. 20 novembre – Serata con Msaki (afro-futurismo sudafricano) e artisti come Bono/Burattini, Camaleoni, Crème Solaire, Delicatoni (special guest Coca Puma), Evita Polidoro, Le Feste Antonacci e Mortòri.

– Serata con (afro-futurismo sudafricano) e artisti come Bono/Burattini, Camaleoni, Crème Solaire, Delicatoni (special guest Coca Puma), Evita Polidoro, Le Feste Antonacci e Mortòri. 21 novembre – Dedicato alla club culture internazionale: Joy Orbison, Nick León, Kompromat, James K, Night Tapes, Meuko Meuko & VVXXII e Turbolenta.

– Dedicato alla club culture internazionale: Joy Orbison, Nick León, Kompromat, James K, Night Tapes, Meuko Meuko & VVXXII e Turbolenta. 22 novembre – Gran finale tra pop ed elettronica con Sega Bodega, Judeline, Babymorocco, Grove e TAAHLIAH; Kompromat e Night Tapes chiudono il festival al DumBO di Bologna in collaborazione con ROBOT Festival.

Il Music Meeting

Durante il giorno, Linecheck diventa un laboratorio di idee. Oltre cinquanta appuntamenti — talk, workshop e keynote — affrontano temi cruciali come il capitalismo culturale, la sostenibilità, il potere politico del suono, le economie dei festival e le tecnologie emergenti.

Il programma è organizzato in tre aree tematiche principali:

Social Change Summit – Act in Synch Edition: la musica come infrastruttura emotiva e politica. Europe in Synch: connessioni tra musica, audiovisivo e storytelling (panel su videogame, brand e nuove narrazioni sonore). Tech Summit: intelligenza artificiale, Web3, realtà virtuale e innovazione musicale.

Completano il programma il Live Arts Summit – FAROUT Edition (performance transdisciplinari in collaborazione con FAROUT Live Arts Festival) e le Matchmaking Sessions, realizzate quest’anno tramite la piattaforma HAT Music.

Linecheck conferma la sua vocazione internazionale ospitando il kickoff meeting di Music Tech Europe Academy e presentando i progetti europei SANE (Spatial Audio Network Europe) e AMP – Adventurous Music Plateaux, dedicati alle nuove forme di creazione immersiva e interdisciplinare.

Biglietti e pass disponibili su www.linecheck.it/tickets