C2C Festival, l’album fotografico dell’edizione 2025

Anche quest’anno eravamo a C2C Festival, dal 30 ottobre al 2 novembre a Torino (qui il racconto di Piero Merola). In questo album abbiamo raccolto i migliori scatti dai set di A.G Cook, Ali Sethi & Nicolas Jaar, Blood Orange, Floating Points, Iosonouncane & Daniela Pes, Jenny Hval, Kelman Duran, Los Thuthanaka, Nourished By Time, Saya Grey, YHWH Nailgun.
