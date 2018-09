[Foto] RoBOt preview, Palazzo Re Enzo, Bologna, sabato 15 settembre 2018

Sabato 15 settembre la decima edizione del RoBOt festival è ripartita da una delle location più caratteristiche della rassegna: il Palazzo di Re Enzo. La serata ha avuto un buon successo di pubblico e gli appassionati di musica elettronica che vi hanno partecipato hanno potuto fare un bel tuffo profondo.

Mente Emiliano Maggi e il RoBOt festival Sound System riscaldavano la Sala Re Enzo e la terrazza del Palazzo, il misterioso e pressoché ad oggi sconosciuto 1/3 Quarto Mondo ha introdotto bene l’evento clou: il rientro trionfale della giovane e bravissima Caterina Barbieri da Berlino alla sua città d’origine. Il live set di Caterina nel salone del Podestà sarà ricordato molto a lungo dagli appassionati del genere: la capacità di innovazione, l’atmosfera onirica e la perfezione nell’esecuzione fanno di Caterina Barbieri un’indiscussa certezza nel mondo dell’elettronica ricercata e di avanguardia.

In chiusura, il DJ set techno della londinese Elena Colombi, host di punta di NTS radio, ha messo in movimento il Salone del Podestà fino a tardi.

È stata un’ottima serata introduttiva, abbastanza in linea con lo spirito originale della rassegna, che come è noto nel corso del tempo ha avuto un paio di “cambiamenti d’animo” un po’ traumatici. Molti i nomi interessanti attesi per i prossimi eventi del festival, previsti nel weekend di fine Novembre all’ex GAM e al Link: su www.robotfestival.it tutti i dettagli.

(Giorgio Lamonica)