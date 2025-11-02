Menu
La Top 7 della Settimana (#43 | 2025)

Monica Mazzoli

7. Nuovo singolo e annuncio nuovo album per gli Ulrika Spacek

Il 29 ottobre gli Ulrika Spacek, formazione che ha sempre dimostrato di saper maneggiare psichedelia e kraut, hanno annunciato l’uscita del loro nuovo disco, «Ci abbiamo lavorato negli ultimi due anni a Londra e Stoccolma e, in un’epoca di iperindividualismo, siamo orgogliosi di poter dire che si tratta del nostro sforzo più collettivo mai realizzato. Grazie per il vostro interesse e sostegno, non vediamo l’ora di condividerlo con voi». L’album, EXPO, uscirà per la Full Time Hobby il 6 febbraio 2026.
Astrel K (Rhys Edwards), voce e chitarra del gruppo, nel 2024 aveva pubblicato il suo secondo disco da solista, “The Foreign Department”.

6. Uscita del nuovo album di Hilary Woods, “Night CRIÚ”

Il 31 otttobre 2025 è uscito per la Sacred Bones il quinto album della dublinese Hilary Woods, uno di quei dischi che cresce con gli ascolti.

5. “Off the Record”, la raccolta di quattro nuovi EP di Makaya McCraven

Off the Record, uscito in formato doppio vinile e doppio CD, raccoglie quattro EP – usciti singolarmente anche in formato digitale – di Makaya McCraven, figura importante del jazz contemporaneo: Techno Logic, The People’s Mixtape, Hidden Out! e PopUp Shop.

4. “hooke’s law”, il ritorno discografico di keiyaA

keiyaA, polistrumentista e producer di Chicago, la seguiamo fin dai suoi primi passi, nell’aprile 2020 le dedicavamo la nostra rubrica Scoutcloud. Questa settimana è uscito il suo secondo disco, hooke’s law. Per la prima volta su XL Recordings, una riconferma del suo talento creativo di ricercatrice sonora tra club music, r&b, hip hop, nu jazz, glitch pop.

3. I W.I.T.C.H. che fanno “Once In A Lifetime” dei Talking Heads

Il 26 gennaio 2026 l’etichetta britannica BBE Music pubblicherà un disco tributo ai Talking Heads curato da Drew McFadden: Naive Melodies. Due giorni fa è uscita un’anteprima che incuriosisce: i W.I.T.C.H. che rifanno “Once In A Lifetime”.

2. Il Tiny Desk Concert dei clipping.

Il ricco inventario sonoro dei clipping. occupa gli spazi angusti del Tiny Desk.

1. Ghostface Killah e Lorenzo Senni:“Ancient Dirt (L’etrusco uccide ancora)”

Nightmare in Rome è un progetto audiovisivo che vede la collaborazione di Sergio Bonelli Editore e CAM Sugar. Tanino Liberatore ci ha messo la penna, Lorenzo Senni la musica. Il fumetto, presentato al Lucca Comics questa settimana, è ambientato in una Roma – come scrive la CAM«post-apocalittica e distopica, fatta di rovine e violenza, dove la memoria storica è stata cancellata e la musica diventa l’ultima forma di resistenza per un gruppo di ribelli». Senni ha dato vita alla musica presente su carta, un’anteprima sarà disponibile in un sette pollici in edizione limitata, Nightmare in Rome – Prelude.
Il lato A, Ancient Dirt (L’Etrusco Uccide Ancora), è disponibile da questa settimana sulle piattaforme di streaming: sulla produzione di Senni, che parte da un sample del tema de L’etrusco uccide ancora (1972) di Riz Ortolani, si inserisce Ghostface Killah del Wu-Tang Clan. Un evento.

