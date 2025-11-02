Indi(e)pendenze meets Kalporz – Settembre/Ottobre 2025

#Podcast

Indi(e)pendenze è il format in onda ogni mercoledì alle 22.30 su Radio Icaro Rubicone e ogni sabato alle 12.00 su Neu Radio e dal suo stesso sito disponibile liberamente in podcast (via mixcloud).

Ospite in studio di Matteo Maioli per il debutto stagionale è un habituè come Samuele Conficoni, che porta in dote i nuovi lavori di Hannah Frances, Neko Case e Cate Le Bon. Parliamo della cover del mese dedicata a Elias Ronnenfelt, inoltre ampio spazio alla rock band del momento (Geese) e il racconto dei concerti di Heartworms, La Luz e NewDad.

La tracklist della puntata: tutti i brani sono usciti nel 2025 eccetto La Luz (2024), The Walkmen (2002) e Kate Bush (1985).

ELIAS RONNENFELT – Love How It Feels (Escho)

GEESE – Getting Killed (PIAS)

NEWDAD – Misery (Atlantic)

CATE LE BON – About Time (Mexican Summer)

LA LUZ – Dandelions (Sub Pop)

HANNAH FRANCES – Falling From And Further (Fire Talk)

THE WALKMEN – We’ve Been Had (Startime International)

NEKO CASE – Rusty Mountain (-Anti)

HEARTWORMS – Mad Catch (Speedy Wunderground)

THE DIVINE COMEDY – Rainy Sunday Afternoon (DCR)

KATE BUSH – The Big Sky (EMI)