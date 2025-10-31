I 45 anni del Covo: un’intervista in podcast e i “graffiti” dei camerini

Il Covo Club di Bologna compie 45 anni: i “festeggiamenti” sono iniziati a giugno 2025 e continuano per tutto l’autunno con un cartellone di primo livello (next stop: We Are Scientists, sabato 1 Novembre).

Anche noi di Kalporz abbiamo vissuto questi anni partecipando, sia da esperti che da semplici appassionati, a concerti nello storico locale bolognese e, sentendoci di ringraziare i ragazzi del Covo per aver portato avanti così bene la loro attività, abbiamo pensato di festeggiarli con un’intervista che è finita in un podcast. Il nostro Matteo Maioli ha quindi incontrato Marco Cantelli e Andrea James Colgan dell’organizzazione del locale, che ci hanno parlato a ruota libera.

Inoltre la seconda parte di questo articolo celebrativo si compone di un insieme di graffiti presenti nei camerini del locale, quelli riservati agli artisti: tante band importanti sono passate di lì, e molte hanno lasciato una scritta o un ricordo. Andare a sbirciare quei muri è un po’ come guardare una grotta di Altamira “musicale”. Le foto sono di Gaia Cumetti.

Auguri Covo!

Il podcast

I “graffiti” dei camerini