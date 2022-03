[Podcast] Indi(e)pendenze meets Kalporz: Eulalia Cambria

Nell’ appuntamento odierno di Indi(e)pendenze meets Kalporz è protagonista Eulalia Cambria, redattrice dal 2019 appassionata di musica indipendente made in Italy (leggasi IT – alien) e cinema. Scaletta ricca con Marta Arpino, Beach House, 50 Foot Wave, oltre ai fantastici Maisie e il ritorno degli Animal Collective. Immancabili gli omaggi a Ennio Morricone e Mark Lanegan.

Indi(e)pendenze è un programma a cura del kalporziano Matteo Maioli che va in onda su Neu Radio (www.neuradio.it) ogni sabato in diretta dalle 12.00 alle 13.00, e come contenuto esclusivo per lo streaming in collaborazione con Radio Casotto.