Emilya Ndme, in anteprima l’ep “Piss off the neighbour”

Emilya Ndme è un’ artista che seguiamo da tempo e che ha una personalità spiccata. Avevamo già ospitato un’anteprima (del video del remix di “Space And The Universe” nel 2023) e molto volentieri annunciamo, sempre in prèmiere, il suo nuovo EP Piss off the neighbour, out in tutte le piattaforme domani 20 Giugno, 2025: l’ep è stato mixato da Fulvio Masini (Unbox Studio) e masterizzato da Giovanni Versari (La Maestà).

Piss off the neighbour mostra Emilya alle prese con un indie pop delicato e prezioso, evoluzione della sua precedente veste più elettronica. Spunta anche qualche momento più movimentato anche chitarristico/alternative rock (“Grime”), all’interno del suo stile unico di comporre ed arrangiare.

L’artista ha così descritto l’album: “Piss off the neighbour avvolge la paura di ciò che diventeremo e di come invecchieremo in un film ottimista che sussurra: “sembra che andrà tutto bene”. Questo irrita coloro che ci vogliono male, coloro che hanno dubitato di noi, e chi si sente solo e insicuro, che sia il nostro io passato o un vicino poco amichevole”.

Nel 2020 Emilya Ndme ha pubblicato il suo primo album, Thank you for your complaints, masterizzato da Valgeir Sigurðsson, collaboratore di lunga data di Björk. Nel 2022 ha pubblicato Space and the Universe, realizzato utilizzando samples provenienti da Marte.

Nel 2024 ha rilasciato i singoli Indaco e My Best. Nel 2025 Swan e Grime che anticipano l’uscita del suo nuovo album Piss off the neighbour.

PRESAVE SU SPOTIFY: Piss Off the Neighbour