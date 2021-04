[Anteprima] Il Peggio è Passato, il video di “Lo So, Lo So”

Il sottoscritto ha sempre seguito attentamente la carriera di Michele Zilioli, cantante parmigiano dei Blunoa, i “Primus emiliani” a cavallo tra gli anni ’90 e gli anni Duemila, e poi dei Reflue, due band passate anche dal palco di “Live in Kalporz!” al Calamita di Cavriago (RE). Ora il “Maresciallo” è tornato, e si è dato al pop: quale occasione migliore per ospitare qui su Kalporz l’anteprima esclusiva del video del singolo del suo nuovo progetto Il Peggio è Passato? E anche se il trio parmigiano ha scelto il nome prima della pandemia, si spera che lo stesso nome possa essere pure di buon auspicio per questi mesi.

“Lo So, Lo So” è il singolo di debutto de IL PEGGIO È PASSATO, trio parmigiano autore di un deviato pop elettroacustico. Lisa Marchiani, videomaker emiliana che ora ha base a Milano, ne ha fatto un videoclip, dove mette in scena, tra colori pastello e apparente leggerezza, la difficoltà dell’uomo, al giorno d’oggi, nel costruire relazioni scevre da sovrastrutture. La Marchiani ha dichiarato:

“Quando mi hanno chiesto di girare il videoclip per Lo So, Lo So, dopo essermi confrontata con la band, ho pensato di esprimere tramite il video la difficoltà delle relazioni, in un modo ironico e leggero. Per affrontare la vita, ognuno di noi si costruisce una sua protezione, una specie di guscio di tartaruga. È con queste protezioni che cerchiamo di relazionarci con gli altri. A volte però queste costruzioni diventano ingombranti e ci rendono goffi e incapaci di comunicare. Trovo stimolante l’idea di rendere visibili alcuni processi mentali che non riusciamo mai a visualizzare. Ho provato quindi ad immaginarmi come saremmo se potessimo vedere esternamente queste costruzioni mentali che creiamo: quanto saremmo impacciati nei movimenti e ridicoli se avessimo davvero delle costruzioni protettive? E quanto sarebbe tutto più facile se riuscissimo a distruggere alcune delle nostre protezioni per muoverci meglio nelle relazioni? Così nel video vediamo i tre musicisti intenti a costruirsi ognuno la sua maschera, con l’aiuto di una mano esterna (ognuno si senta libero di interpretare questa mano come crede)“.

Ascolta LO SO, LO SO qui: https://backl.ink/ 144995129

Guarda LO SO, LO SO QUI

VIDEO CREDITS

Director & editor: Lisa Marchiani

DOP & cameraman: Jonas Ongaro

Assistant director & the hand: Paul Andrew Robertson

Costume designer: Giuseppe Marchiani

Music & Lyrics: Il Peggio È Passato

Lo So, Lo So è stato registrato, mixato e masterizzato da Claudio Chiari e prodotto da Il Peggio È Passato e Claudio Chiari presso La Fabbrica Di Plastica, Gattatico (RE).

IL PEGGIO È PASSATO: Michele Zilioli (Voce, parole); Simone Vaccari (Chitarra, cori); Francesca Pesci (Sintetizzatori, pianoforte, voce)

https://www.facebook.com/ ilpeggioepassato

https://www.instagram.com/ ilpeggioepassatomusic

Etichetta: Dischi Soviet Studio

Ufficio Stampa: Dischi Soviet Studio info@ dischisovietstudio.it

https://www. dischisovietstudio.it