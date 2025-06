“Season Of The Peach”, a settembre il nuovo Black Lips

I BLACK LIPS pubblicheranno il nuovo album ‘Season Of The Peach’ il 19 Settembre per Fire Records, anticipato dal nuovo singolo ‘Tippy Tongue’.

Il nuovo lavoro dei Black Lips arriva a tre anni da ‘Apocalypse Love’ e dalle ristampe del loro intero catalogo uscite per Fire Records. Si tratta di 14 tracce e 40 minuti di grande musica nel pieno stile a cui la band americana ci aveva abituati nel corso della loro lunga carriera.

La band definisce “Season of the Peach’ “un’odissea psichedelica dove garage rock e indie vintage incontrano new wave pop e uno sghembo country dai risvolti epici”, nel pieno stile dei primi Black Lips.



Il nuovo album è stato registrato nello studio del batterista Oakley Munson nella campagna delle Catskills, New York. In questo scenario idilliaco, la band ha staccato dalla vita di città e registrato su nastro analogico, nell’ambito di una ricerca volta ad abbracciare la spontaneità e catturare l’energia di un concerto dal vivo dei Black Lips su disco.

I Black Lips per il nuovo album dicono di essersi ispirato agli outsider, tutti quegli artisti e musicisti che da sempre vivono ai margini della società e del successo: “I veri outsider non dicono di essere outsider – afferma Oakley. I miei outsider preferiti nella musica sono da sempre quelle persone che cercano di essere normali”. Jared Swilley aggiunge: “Ho sempre avuto un’affinità con le persone che erano ingenue nel pensare di poter sfondare nel mainstream, ma non erano consapevoli di quanto fossero fuori dal comune”.

La band è composta dai membri storici Cole Alexander e Jared Swilley, oltre a Zumi Rosow, Oakley Munson e Jeff Clarke.

‘Season of the Peach’ è l’undicesimo album in studio dei Black Lips, il terzo per Fire Records,dopo avere inciso per etichette di culto come Bomp!, In The Red e Vice Records.

