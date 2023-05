“Space And The Universe”, in prèmiere il video remix di Emilya ndME

In anteprima per Kalporz il video del remix di “Space And The Universe” di Emilya ndMe, remix ad opera diMcKor in uscita il 12 maggio per l’etichetta Beautiful Losers.

Un remix che ricorda il sound della Bjork di Vespertine: il singolo “Space And The Universe” era uscito nel gennaio 2022, ultima produzione dell’artista genovese Lauretta Grechi Galeno in arte Emilya ndMe: un brano già vicino all’elettronica, con le sue atmosfere nordiche, ricche di vibrazioni dream. Ma ci voleva la mano di Agostino Macor, in arte MacKor, per operare la trasmutazione definitiva. Il polistrumentista genovese, che da anni calca i palchi internazionali collaborando con moltissime realtà musicali, ha lavorato con suoni di sintesi dal feeling organico, dando una nuova veste alla canzone.

Il brano esce con un videoclip che, a suo modo, è pure un remix: più di un centinaio di clip,

riprese col cellulare dalla stessa Lauretta durante un estate di vagabondaggi per l’Italia, sono

stati manipolati e montati dal visual artist Federico Ghillino. Ne risulta un video che è un viaggio,

tanto spaziale quanto visivo, perfetto per immergersi nelle sonorità del brano.

Emilya ndMe è attualmente al lavoro sul suo secondo album, che uscirà per Beautiful Losers e di

cui avremo presto notizie.

▶ Follow Emilya ndMe

https://www.facebook.com/emilyandmemusic

https://www.instagram.com/emilyandme_official

https://sptfy.com/NkFh

https://www.emilyandmeofficial.com

▶ Follow Beautiful Losers

https://www.facebook.com/beautifullosersrecords

https://www.instagram.com/beautifullosersrecords

https://sptfy.com/MLpM

http://beautifullosers.net