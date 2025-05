Suede, il nuovo singolo è “Disintegrate”

Da più di 30 anni i Suede non deludono, e nemmeno questa volta: la band inglese ha pubblicato ieri il nuovo singolo e video “Disintegrate”, un brano che non fa sconti e gira bene con il suo mood incalzante, anche se forse sembra leggermente meno in palla (ma di poco) rispetto alle canzoni degli ultimi due imperdibili album, “Autofiction” (2022) e “The Blue Hour” (2018).

“Antidepressants” sarà il loro decimo album in studio, in uscita il 5 settembre 2025 via BMG.

ANTIDEPRESSANTS TRACKLISTING

1. Disintegrate

2. Dancing With The Europeans

3. Antidepressants

4. SweetKid

5. The Sound And The Summer

6. Somewhere Between An Atom And A Star

7. Broken Music For Broken People

8. Trance State

9. Criminal Ways

10. June Rain

11. Life Is Endless, Life Is A Moment

credits: Dean Chalkley