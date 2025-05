Finalmente… EERA!

Lei è una delle migliori cantautrici europee in circolazione, e su questo ho pochi dubbi. Purtroppo però non è così conosciuta, e siamo qui anche per colmare (eventualmente) questo vuoto: EERA è una cantante e chitarrista norvegese che ha pubblicato il suo primo (bellissimo) esordio ““Reflection Of Youth” quando era di stanza a Londra (2017).

Poi si è trasferita a Berlino e il risultato è stato l’altrettanto riuscito “Speak” (2021).

Il singolo uscito ultimamente colpisce ancora una volta nel segno: “Forget Her” si muove in un mondo cesellato sul tempo non costante, l’atmosfera onirica, il canto languido e nostalgico. EERA è una fuoriclasse e, nell’attesa dell’album che questo singolo anticipa, non possiamo che ascoltarci in loop “Forget Her”.

Forget her by EERA

(Paolo Bardelli)